Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z dodatków do emerytury lub renty, uregulowanym w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pewna grupa emerytów otrzyma go automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kiedy to nastąpi?