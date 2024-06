13. emerytura zostanie zlikwidowana?

Temat likwidacji 13. emerytury przewija się bardzo często od czasu zmiany rządu. Już w grudniu na antenie Radia ZET przedstawiciel Polski 2050, Ryszard Petru przedstawił propozycję, w której 13. i 14. emerytura miały zostać wypłacane, ale w innej formie – dwie wypłaty miałby być zastąpione stałym comiesięcznym dodatkiem do świadczenia emerytalnego.

Aktualnie wątpliwości wzbudza fakt, że Komisja Europejska objęła procedurą nadmiernego deficytu Polskę. Tym samym pojawia się pytanie, czy w związku z tym 13. emerytura lub inne świadczenia wspierające emerytów, dzieci oraz osoby ubogie zostaną zlikwidowane? Takim pogłoskom zaprzeczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Reklama

Reklama

Nie ma planów likwidacji dodatkowych świadczeń dla emerytów

Jak podaje serwis Wprost Biznes, cytując wypowiedź ministry Dziemianowicz-Bąk w Polsat News, emeryci mogą być spokojni. Nie ma aktualnie planów likwidacji 13. emerytury.

"Żadnych takich gróźb, takiego straszenia nie usłyszałam, więc mogę w tym względzie uspokoić" – powiedziała ministra. Podkreśliła, że sytuacja odziedziczona po poprzednich rządzących nie jest łatwa, a procedura Komisji Europejskiej była wprowadzana za rok poprzedni, więc jest to wyzwanie dla nowego rządu i ministerstwa finansów. Jednak prowadzone z ministrem finansów rozmowy skończyły się pozytywnie i 13. emerytura wciąż będzie przyznawana emerytom. "Lewica stoi na stanowisku, że nie wolno zaciskać pasa na najchudszych brzuchach" – zaznacza Dziemianowicz-Bąk.

Ministra rodziny wyjaśniła, że cała procedura nadmiernego deficytu nie polega na tym, że Polska nie będzie mogła wydać żadnych pieniędzy. Każdy wydatek musi być dokumentowany, monitorowany i mieć uzasadnienie, tak aby Komisja Europejska widziała, że błędy są naprawiane.

Jak podkreśla Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, "[j]ako ministra rodziny, pracy i polityki społecznej uspokajam – nikt do tej pory nie zgłosił się do mnie z żadnym roszczeniem, że mamy coś obciąć, przyciąć, zabrać, ograniczyć. Była deklaracja, że nic, co dane, nie zostanie odebrane, zostajemy przy tej deklaracji".