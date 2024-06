Świadczenie sołtysowe to specjalny dodatek emerytalny stworzony z myślą o byłych sołtysach z gmin wiejskich. Świadczenie zostało wprowadzone 1 lipca 2023 roku.

Świadczenie sołtysowe – dla kogo?

Świadczenie sołtysowe mogą otrzymać osoby, które spełniają określone kryteria. Aby móc ubiegać się o to świadczenie, trzeba spełnić kilka kluczowych wymogów. Po pierwsze, kandydat musi pełnić funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, co najmniej osiem lat. Po drugie, działalność ta musi odbywać się zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Trzecim warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Osoby, które były sołtysami przed rokiem 1990, nie kwalifikują się do tego świadczenia. Również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nie będą mogły otrzymać tego dodatku.

Świadczenie sołtysowe - wniosek

Wniosek o świadczenie sołtysowe należy złożyć do KRUS. By ubiegać się o ten dodatek do emerytury, najpierw trzeba wypełnić wniosek o świadczenie sołtysowe. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej KRUS lub w siedzibach oddziałów regionalnych KRUS. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty:

zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

oświadczenie wnioskodawcy o braku karalności.

Kompletne dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce KRUS, przesłać pocztą na adres odpowiedniego oddziału KRUS lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Po złożeniu wniosku KRUS przystępuje do jego rozpatrzenia. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Świadczenie sołtysowe – ile wynosi?

Po wprowadzeniu świadczenia w lipcu 2023 roku wynosiło ono 300 zł. Od marca 2024 roku po waloryzacji świadczenie sołtysowe wypłacane jest w kwocie 336,36 zł. Po przyznaniu dodatek emerytalny jest wypłacany zgodnie z terminami wypłat emerytur i rent realizowanych przez KRUS. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji.

Czy będą zmiany w przyznawaniu świadczenia sołtysowego?

Obecnie Senat pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma na celu zmiany w warunkach przyznawania tego świadczenia. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS) zgłosiło petycję do Senatu w listopadzie ubiegłego roku, w której zaproponowano modyfikację ustawy, by dodatek mogli otrzymać sołtysi, którzy ukończyli wiek emerytalny i pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 7 lat. Dodatkowo KSS postuluje usunięcie przepisu ograniczającego przyznawanie dodatku tylko tym, którzy pełnili funkcje po 1990 roku.