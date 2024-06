Okno transferowe 2024

ZUS w 2024 roku, po 8 latach przerwy, ponownie otworzył okno transferowe. Od 1 kwietnia do 31 lipca ubezpieczeni mogą decydować, gdzie trafi część składki emerytalnej – na subkonto ZUS czy do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Taka zmiana jest możliwa co 4 lata, jednak ze względu na wybuch pandemii w 2020 roku nastąpiła przerwa.

Osoby, które nie chcą zmieniać dotychczasowego sposobu odkładania, nie muszą nic robić. Co jednak w przypadku, kiedy ubezpieczony nie wie, gdzie trafia jego składka?

Reklama

Jak sprawdzić, gdzie trafiają składki?

Czy twoje składki trafiają do OFE, czy do ZUS? Najprostszą i najszybszą metodą jest sprawdzenie tego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy się zalogować na swoje konto, wejść w zakładkę UBEZPIECZONY, a następnie po lewej stronie sprawdzić informację o OFE. Jeżeli nie posiadasz konta, możesz zarejestrować się przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

W przypadku osób, które nie posiadają konta w PUE ZUS, by dowiedzieć się, czy składki trafiają do ZUS-u, czy do OFE, należy udać się do placówki ZUS. Można również poczekać na list roczny z ZUS-u, który zawiera takie informacje, lub skontaktować się z OFE.

Czy masz oszczędności w OFE?

Sytuacja z OFE zmieniała się na przestrzeni lat. Na początku uczestnictwo było obowiązkowe, od 2014 roku ubezpieczony mógł sam wybrać, gdzie trafi część składki, w 2020 roku rozważano całkowitą likwidację. W związku z tym niektórzy zwyczajnie nie pamiętają, gdzie odkładają swoje pieniądze.

Jak podawał w maju Business Insider, nawet kilkanaście milionów osób nie ma świadomości, że mają konta w OFE, a pieniądze te cały czas pracują. I choć nie można ich wypłacić przed emeryturą, to warto to skontrolować.