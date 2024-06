Małoletni nie może samodzielnie odrzucić spadku. W jego imieniu muszą działać przedstawiciele ustawowi, najczęściej rodzice. Wprowadzone w listopadzie 2023 roku nowe regulacje uprościły ten proces, umożliwiając rodzicom odrzucenie spadku bez konieczności uzyskiwania zgody sądu w pewnych określonych przypadkach. Spadek w imieniu małoletniego można odrzucić również przed notariuszem.

Reklama

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – zgoda sądu

Po nowelizacji przepisów od listopada 2023 roku nie trzeba uzyskiwać zgody sądu na odrzucenie spadku przez małoletniego, jeśli dziecko dziedziczy spadek po uprzednim odrzuceniu go przez jednego z rodziców posiadających pełną władzę rodzicielską. Natomiast zgoda sądu staje się konieczna, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia lub gdy inne dziecko tych samych rodziców zdecyduje się przyjąć spadek.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego – co powinno zawierać?

Rodzic, składając w imieniu dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku, musi potwierdzić w nim, że:

ma pełną władzę rodzicielską i określić jej zakres,

drugi rodzic wyraził zgodę na odrzucenie spadku, chyba że oboje rodzice składają to oświadczenie wspólnie,

sam wcześniej odrzucił spadek,

inni krewni dziecka również odrzucili spadek.

Istotne jest, że jeśli przed złożeniem oświadczenia sąd wydał zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, w tym odrzucenie spadku, powyższe wymagania mogą być pominięte.

Kiedy można odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Spadek w imieniu małoletniego można odrzucić, jeśli:

dziecko dziedziczy po zmarłym z ustawy,

spadek odrzucił jeden z rodziców dziecka (wówczas drugi rodzic może odrzucić spadek w imieniu dziecka bez zgody sądu),

spadek odrzucili oboje rodzice dziecka (wówczas spadek w imieniu dziecka może odrzucić każdy z krewnych powołanych do dziedziczenia po dziecku).

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – termin i opłaty

Przepisy przewidują, że wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Nowe przepisy spadkowe umożliwiają też zachowanie tego terminu. W takim przypadku należy przed upływem terminu złożyć wniosek do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku konieczne jest uzyskanie zgody sądu, to termin ten zostaje zawieszony na czas trwania postępowania sądowego. Opłata za złożenie wniosku do sądu wynosi 100 zł.