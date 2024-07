O które świadczenia rodzice mogą składać wnioski od 1 lipca? O zasiłek rodzinny, świadczenie "Dobry Start" oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na określony okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada do 31 października. Wnioski można składać wcześniej: od 1 lipca w formie elektronicznej poprzez portal Em@ptia (https://empatia.mpips.gov.pl) oraz od 1 sierpnia w tradycyjnej formie papierowej. Należy je składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Termin złożenia wniosku wpływa na datę wypłaty świadczenia. Aby zapewnić ciągłość otrzymywania świadczeń, rodzic powinien złożyć wniosek do końca sierpnia 2024 roku. Zgodnie z przepisami, zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Przysługuje on rodzicom (jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka), opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się. Ważne jest jednak spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku okresu zasiłkowego 2024/2025 brane są pod uwagę dochody z 2023 roku. W sytuacji przekroczenia dochodu stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę". Aktualnie zasiłek rodzinny wynosi:

95,00 zł na dziecko do 5. roku życia,

124,00 zł na dziecko od 5. do 18. roku życia,

135,00 zł na dziecko od 18. do 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, które mogą otrzymać tylko osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego. W zależności od sytuacji rodzic może otrzymać jeden lub więcej z następujących dodatków:

z tytułu urodzenia dziecka,

z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego,

z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie "Dobry Start"

Świadczenie "Dobry Start" to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które ma pomóc rodzicom w zakupie szkolnej wyprawki. Wniosek o tzw. 300 plus można składać od 1 lipca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje kilka sposobów złożenia wniosku. Można to zrobić przez aplikację mZUS lub Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez portal Emp@tia albo poprzez bankowość elektroniczną.

Choć wniosek można złożyć do 30 listopada, warto to zrobić wcześniej. Wniosek złożony do końca sierpnia spowoduje wypłatę świadczenia do 30 września 2024 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Kto może otrzymać świadczenie "Dobry Start"? Jest ono dostępne dla rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Mogą o nie wnioskować również osoby uczące się.

Wsparcie jest przyznawane niezależnie od dochodu. Rodzic może otrzymać tzw. 300 plus na dziecko uczące się w szkole w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością). Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) ani na studenta.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zapewniają pomoc osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują ich z powodu bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. Podobnie jak w przypadku zasiłków rodzinnych, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na określony okres. Ten zaczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku. Wnioski można składać drogą elektroniczną przez portal Em@tia od 1 lipca, a papierowe wnioski w gminie - od 1 sierpnia 2024 roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Aktualnie świadczenia przyznaje się w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Wsparcie można otrzymać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (do 25. roku życia w przypadku nauki w szkole lub na uczelni). Świadczenia mogą być przyznane bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia nie zostaną przyznane w sytuacjach takich jak umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w pieczy zastępczej lub po zawarciu związku małżeńskiego. Od 1 października 2023 roku kryterium dochodowe wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia tego progu stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę".