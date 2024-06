To był skandaliczna praktyka, gdyż urząd ma rozpatrzyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, a nie zajmować się analizą układów rodzinnych wokół tego wniosku.

Dlatego NSA stwierdził w jednej z takich spraw:

NSA: MOPS nie ma prawa analizować, czy świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać brat zamiast siostry

Na marginesie Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że art. 17 ust. 1 uśr wyraźnie wylicza przesłanki konieczne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Niedopuszczalne jest zatem wprowadzanie przez organy administracyjne, czy Sąd dodatkowych negatywnych przesłanek przyznania tego rodzaju pomocy, takich jak posiadanie przez stronę rodzeństwa w równym stopniu zobowiązanego alimentacyjnie wobec niepełnosprawnej matki.

NSA stwierdził także:

1) Gdy jest kilka osób zobowiązanych do alimentacji w jednakowym stopniu ustawa nie przewiduje pierwszeństwa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla jednej z nich w związku z możliwością wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego łącznie przez wszystkich zobowiązanych.

2) Córka osoby wymagającej opieki, znajduje się wraz z rodzeństwem wśród osób wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 uśr, którym w razie spełnienia pozostałych warunków ustawowych przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

3) To do córki należy wybór w jaki sposób wypełni swój obowiązek alimentacyjny względem matki - czy poprzez sprawowanie osobistej opieki (nie podejmując, bądź rezygnując z zatrudnienia), czy zapewni taką opiekę w inny sposób, np. podejmując zatrudnienie i dzieląc się obowiązkami z rodzeństwem, czy finansując profesjonalną pomoc łącznie z rodzeństwem.

Wniosek NSA: Jeżeli jest kilka osób zobowiązanych w jednakowym stopniu do alimentacji, to można przyznać świadczenie jednej z nich, jeżeli tylko spełnia przewidziane prawem warunki (zob. wyroki NSA: z 9 sierpnia 2023 r., I OSK 1661/22; z 6 lutego 2024 r., I OSK 157/23; z 20 grudnia 2023 r., I OSK 2141/22).

Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł - co twierdził MOPS w tej sprawie?

I jeszcze jedno. W sprawie tej MOPS pozwolił sobie na taką uwagę w oficjalnej decyzji administracyjnej:

Decyzją z 7 lutego 2022 r. organ I instancji, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, orzekł o odmowie ustalenia prawa do świadczenia. W uzasadnieniu wskazał, że wnioskująca ma siostrę, która pracuje na 3/4 etatu i może podjąć się choćby częściowej opieki nad matką, odciążając tym samym stronę. Zauważył, że podopieczna ma pięcioro wnucząt, które również mogłyby uczestniczyć w opiece nad babcią.

To są karygodne zachowania urzędnicze. To jest wejście z butami w rodzinę bez żadnej podstawy prawnej. Sprawdzanie, co robi pięcioro wnucząt, co robi syn albo druga córka. Wygląda to jakby urzędnicy uznali, że mogą o tej rodzinie przeprowadzić każdą analizę i sprawdzać każdy aspekt życia jej członków. Tymczasem ich jedynym zadaniem było rozpatrzyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która złożyła ten wniosek. W tej sprawie administracyjnej były tylko dwie osoby - córka i jej matka. MOPS nie ma prawa zajmować się czymś więcej niż relacja między tymi osobami oraz sprawdzeniem, czy córka spełnia przesłanki do uznania, że wykonuje opiekę stałą wykluczającą podjęcie pracy. Inne osoby z tej rodziny mogłyby się pojawić w postępowaniu tylko wtedy, gdyby równolegle do córki opiekowały się osobą niepełnosprawną. Bo mogłoby się okazać, że łączna opieka przez dwie osoby pozwala każdej z nich na podjęcie pracy.

Nowe i stare świadczenie pielęgnacyjne

Wszyscy wiemy, że zmienił się system przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Dziś osoba niepełnosprawna z wyroku i otrzymałaby świadczenie wspierające, a córka nie mogłaby złożyć wniosku o świadczenie pielęgnacyjne (z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach przejściowych). Nie wszyscy wiedzą, że "stare" świadczenie pielęgnacyjne będzie z nami jeszcze przez wiele lat, a w sądach są dziesiątki spraw takich jak opisana w tym artykule.