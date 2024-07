Na czym polega świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie, czyli "kosiniakowe", polega na wsparciu rodziców, którzy nie są uprawnieni nie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Chodzi tutaj na przykład o bezrobotnych, studentów lub uczniów czy osoby nieopłacające składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (także osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie?

Uchwalone w 2015 roku świadczenie wynosi niezmiennie do tej pory 1000 zł miesięcznie. Można je pobierać maksymalnie przez 52 tygodnie w przypadków urodzenia jednego dziecka.

Jaka jest realna wartość "kosiniakowego"?

Jak zauważa „Fakt”, świadczenie rodzicielskie traci na wartości, ponieważ nigdy nie było ono waloryzowane. Jeżeli weźmie się pod uwagę inflację, to 1000 zł z 2015 roku dzisiaj ma wartość niemal 660 zł, a ponadto każdego miesiąca jest coraz niższa.

Prace nad waloryzacją "kosiniakowego"

„Fakt” zapytał więc wicepremiera o to, czy świadczenie rodzicielskie zostanie zwiększone. Kosiniak-Kamysz potwierdził, że takie prace są prowadzone.

"Tak, oczywiście. Pani minister Aleksandra Gajewska z resortu rodziny, pracy i polityki społecznej nad tym pracuje, rozmawiała ze mną na ten temat. Zaraz minie 10 lat od wprowadzenia tego wsparcia. W 2016 roku to było 1000 zł. Uważam, że świadczenie powinno zostać zwaloryzowane i podniesione" – powiedział.

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

"Kosiniakowe" może zostać przyznane matce, ojcu (w przypadku wykorzystania świadczenia rodzicielskiego przez matkę przez co najmniej 14 tygodni), opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli obejmie opieką dziecko do ukończenia przez nie 7. roku życia) lub też rodzinie zastępczej (jeśli obejmie opieką dziecko do ukończenia przez nie 7 roku życia; z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Osoby starające się o świadczenie rodzicielskie nie muszą spełniać żadnego kryterium dochodowego.

Jak długo otrzymuje się "kosiniakowe"?

Świadczenie rodzicielskie można otrzymać na okres 52 tygodni (przy urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka), 65 tygodni (w przypadku dwojga dzieci), 67 tygodni (w przypadku trojga dzieci), 69 tygodni (w przypadku czworga dzieci) lub też 71 tygodni (w przypadku pięciorga dzieci lub więcej).