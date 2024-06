Na czy polega renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie oferowane osobom, które ze względu na wypadek lub chorobę nie mogą pracować w do tej pory wykonywanym zawodzie. Comiesięczne dofinansowanie ma pomóc w szkoleniu się do nowego stanowiska. Dzięki temu wspierane są osoby, które niejako z przymusu muszą się przebranżowić.

Ile wynosi renta szkoleniowa w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku renta szkoleniowa wynosi 1335,72 zł. Wypłacana jest co miesiąc. Stanowi 75 proc. podstawy wymiaru renty.

Kto może starać się o rentę szkoleniową?

O rentę szkoleniową mogą starać się osoby, które mają orzeczoną celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niemożność wykonywania dotychczasowej pracy. Świadczeniobiorcy muszą być niezdolni do pracy oraz osiągnąć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, czyli:

1 rok w przypadku niezdolności do pracy powstałej przed ukończeniem 20. roku życia;

2 lata w przypadku niezdolności do pracy powstałej w wieku powyżej 20. do 22. roku życia;

3 lata w przypadku niezdolności do pracy powstałej w wieku powyżej 22. do 25. roku życia;

4 lata w przypadku niezdolności do pracy powstałej w wieku powyżej 25. do 30. roku życia;

5 lat w przypadku niezdolności do pracy powstałej w wieku powyżej 30. roku życia.

Okres 5 lat, o którym mowa odnośnie do osób powyżej 30. roku życia, powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przez zgłoszeniem wniosku o rentę szkoleniową lub dniu, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak osoba ubezpieczona na udowodniony okres składkowy wynoszący 25 lat (kobiety) oraz 30 lat (mężczyźni) i jest całkowicie niezdolna do pracy, nie trzeba spełnić tego warunku.

Gdzie złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u, przez operatora pocztowego lub polski urząd konsularny lub też elektronicznie przez portal PUE ZUS.

Jakie dokumenty należy złożyć, by starać się o rentę szkoleniową?

Osoby, które chcą otrzymać rentę szkoleniową, muszą złożyć następujące dokumenty: