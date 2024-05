Emerytura honorowa to najwyższy bonus, na jaki mogą liczyć seniorzy. Niestety nie przysługuje on wszystkim emerytom. Ile wynosi świadczenie i o ile wzrosło od początku 2024 roku? Wyjaśniamy!

Emerytura honorowa: Komu przysługuje?

Na emeryturę honorową mogą liczyć jedynie seniorzy z określonego rocznika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym roku przekaże świadczenie wszystkim 100-latkom, których urodziny przypadną w okresie od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025. To oznacza, że w tym roku do grona beneficjentów dołączą osoby, które przyszły na świat po 1 marca 1924 roku.

Emerytura dla stulatków będzie wypłacana do końca życia w tej samej kwocie. To największy obowiązujący dodatek do emerytury i renty, jaki może otrzymać senior w Polsce. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS bez względu na wysokość otrzymywanej co miesiąc emerytury zasadniczej.

Emerytura honorowa: Ile wynosi emerytura dla stulatków?

Tzw. emerytura dla stulatków wzrosła od stycznia o 705,88 zł. Warto podkreślić, że co roku świadczenie ma inną wysokość, ponieważ podlega waloryzacji tak samo, jak emerytura zasadnicza. Należy jednak pamiętać, że gdy już zostanie ono raz przyznane (po skończeniu 100 lat), później nie zmienia swojej kwoty. W 2024 roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc., co oznacza, że bonus zwiększył się z 5540,25 zł do 6246,13 zł.

Czy trzeba składać wniosek, aby otrzymać emeryturę dla stulatka?

Aby otrzymać emeryturę honorową, nie trzeba składać wniosku, jeżeli emeryt już pobiera jakiekolwiek świadczenia z ZUS-u. Wówczas jego dane są w rejestrze, a bonus z okazji zacnego wieku zostanie przyznany z urzędu.

Z danych ZUS wynika, iż emeryturę honorową otrzymuje około 2850 seniorów-stulatków. W większości beneficjentami są kobiety. Jest ich aż sześć razy więcej niż panów.