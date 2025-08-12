Nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdraża unijną dyrektywę i nakłada na właścicieli paneli obowiązek pokrycia kosztów ich recyklingu.

Nowa opłata. Kogo dotyczy?

Opłata dotyczy wszystkich instalacji uruchomionych przed 1 stycznia 2016 roku. Nowe prawo obejmuje więc tzw. "pierwszych prosumentów". Wstępne szacunki Ministerstwa Klimatu mówią o opłacie ryczałtowej w wysokości od 150 do 200 zł za instalację. Do tej kwoty dolicza się również realny koszt fizycznej utylizacji, liczony na podstawie masy paneli. Wprowadzono daty graniczne dla tzw. "sprzętu dawnego". Dla paneli fotowoltaicznych jest to 1 stycznia 2016 roku.

Sprzeciw branży

Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, Maciej Borowiak, uważa, że prawo nie powinno działać wstecz i podważa zaufanie do stabilności przepisów w Polsce. Nowe obciążenia finansowe mogą, zdaniem branży, wyhamować rozwój polskiej fotowoltaiki i stać się argumentem w rękach przeciwników polityki UE. Średnia żywotność paneli wynosi od 25 do 30 lat. W przypadku najstarszych instalacji, zamontowanych w Polsce, ten czas powoli dobiega końca.