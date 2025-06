W nowej regulacji zrezygnowano z zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat. Osoby takie będą otrzymywały zasiłek w wysokości 100 proc.

Nowością jest także to, że przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby, która ukończyła 50. rok życia albo poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety – lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Wysokość dofinansowania będzie wynosić maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca?

Od 1 czerwca 2025 roku weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zastąpiła obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość zasiłku podstawowego wzrośnie do 1662 zł brutto (do 31 maja 2025 r. zasiłek wynosi 1491,90 zł), z kolei po 90 dniach zasiłek spadnie do 1305,20 zł brutto (do 31 maja 2025 r. zasiłek wynosi 1171,60 zł). Taką kwotą otrzymają osoby, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat.

W pozostałych przypadkach wysokość zasiłku wynosi:

1330 zł - zasiłek przez pierwsze 3 miesiące dla osób pobierających staż pracy krótszy niż 5 lat,

1044,16 zł - zasiłek po pierwszych 3 miesiącach dla osób pobierających staż pracy krótszy niż 5 lat,

1994,40 zł - zasiłek przez pierwsze 3 miesiące dla osób pobierających staż pracy dłuższy niż 20 lat,

1566,24 zł - zasiłek po pierwszych 3 miesiącach dla osób pobierających staż pracy dłuższy niż 20 lat.

Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Można to zrobić elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl przy użyciu Profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub osobiście w siedzibie powiatowego urzędu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych będzie natomiast przysługiwał w sytuacji, gdy urząd pracy nie będzie w stanie zaproponować osobie bezrobotnej odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia oraz innej formy aktywizacji. Wówczas po spełnieniu wszystkich warunków formalnych, urząd wyda decyzję o przyznaniu zasiłku i rozpocznie jego wypłatę.

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoba bezrobotna nie może pobierać zasiłku bezterminowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa świadczenie przysługuje w okresie od 180 do 365 dni.