W kontekście gwałtownie wzrastającej inflacji i ciągłego wzrostu cen rodzice są zmuszeni do ścisłego monitorowania swoich wydatków. W wielu przypadkach konieczne staje się korzystanie ze wsparcia finansowego udzielanego przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek rodzinny, który przysługuje na każde dziecko w rodzinie. Warto pamiętać, że w sierpniu 2024 roku rząd może podjąć decyzję o podwyższeniu obecnej kwoty tego zasiłku.

Zmiany w zasiłku rodzinnym od sierpnia 2024?

Według informacji ze strony Samorząd.Infor.pl, istnieje możliwość podniesienia wysokości zasiłku rodzinnego przez rząd. Jednak, aby się to wydarzyło, konieczne jest przejście przez następujące etapy:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych musi przedstawić tzw. próg dochodowy, który będzie uwzględniał aktualną inflację oraz koszty utrzymania, takie jak ceny żywności czy odzieży.

Rząd musi przedstawić propozycję nowych, wyższych kwot zasiłku do 15 maja.

Do 15 czerwca wysokość nowych kwot zasiłku musi zostać uzgodniona przez Radę Dialogu Społecznego.

Co się stanie, jeśli Rada Dialogu Społecznego nie dotrzyma tego terminu? W takim przypadku rząd będzie musiał ustalić nowe stawki zasiłku poprzez rozporządzenie, mając na to czas do 15 sierpnia.

Zasiłek rodzinny. Jakie kwoty?

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony dla najbardziej potrzebujących rodzin i ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. W tym roku wysokość świadczenia pozostaje niezmieniona w porównaniu z rokiem 2023, tj.:

95 złotych na dziecko do 5. roku życia,

124 złote na dziecko w wieku od 5. do 18. roku życia,

135 złotych na dziecko w wieku od 18 do 21 lat (24 lata w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności).

Warto zauważyć, że zasiłek dla dzieci pełnoletnich przysługuje tylko wtedy, gdy kontynuują one naukę w szkole lub na studiach. Przyznawane jest ono na podstawie dochodów rodzin - wsparcie otrzymują jedynie te rodziny, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 674,00 złotych (lub 764,00 złotych, jeśli przynajmniej jedno z dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności).

Istnieje również zasada "złotówka za złotówkę" - rodzina może otrzymać zasiłek pomniejszony o kwotę, o jaką przekraczają limit jej miesięczne dochody, jednak jeśli wysokość przysługującego wsparcia jest niższa niż 20 złotych, świadczenie nie jest przyznawane.

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

Rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i złożyła wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej będącej uczennicą lub uczniem, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców (np. w przypadku ich zgonu lub orzeczenia sądowego, lub ugodowego ustalającego prawo do alimentów).

Kto nie może otrzymać zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwać, jeżeli:

Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim.

Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się ma prawo do zasiłku rodzinnego na swoje własne dziecko.

Członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za dziecko za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, z wyjątkiem sytuacji, gdy: a) obaj rodzice dziecka nie żyją, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) wniosek o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców został odrzucony przez sąd, d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrywania całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie nakazał drugiemu rodzicowi płacenia alimentów na rzecz dziecka; e) dziecko jest pod opieką naprzemienną obu rodziców w porównywalnych i cyklicznych okresach, zgodnie z decyzją sądu.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia oraz ewentualnych dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (lub w ośrodku pomocy społecznej, lub innej jednostce organizacyjnej gminy, jeśli to one są odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych w danym obszarze).

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny. Oprócz tego: