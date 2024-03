Polska ma czas do 15 listopada 2024 roku na to, by dostosować się do wymagań dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Jak zawiadamia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, prace nad wdrożeniem trwają.