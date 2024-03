BIG InfoMonitor w 2023 r. Prześwietlono co czwartego dorosłego i co drugą firmę

W bazie BIG InfoMonitor widnieje obecnie niemal 2,1 mln niesolidnych dłużników, którzy nie opłacili m.in. rachunków telekomunikacyjnych, alimentów, kosztów sądowych, kar za jazdę bez biletu, czynszów czy rat pożyczek o łącznej wartości niemal 47 mld zł. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że w 2023 r. banki i przedsiębiorcy sprawdzili 8,15 mln osób, czyli co czwartego dorosłego Polaka (26 proc.). Dużo wyższa liczba wygenerowanych raportów (prawie 28 mln) wynika z tego, że niektórzy z nas sprawdzani byli kilkukrotnie. Niemal 1,8 mln osób okazało się niesolidnymi płatnikami. Okazuje się, że zwiększona liczba zapytań o wiarygodność płatniczą dotyczyła wszystkich konsumentów, bez względu na wiek i płeć.

W zeszłym roku urosła także liczba firm sprawdzanych w tej bazie. – Prześwietlone zostało niemal co drugie działające na rynku przedsiębiorstwo. W ponad 13 proc. przypadków okazało się, że ma zaległości – informuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Kiedy konsument jest sprawdzany w BIG?

Do bazy BIG InfoMonitor (podobnie jak do danych gromadzonych przez inne biura informacji gospodarczej działające w Polsce) mogą sięgać banki, operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, pożyczkowe, franczyzodawcy, firmy wynajmujące sprzęt oraz wiele innych podmiotów.

"Pytań o solidność płatniczą jest tym więcej, im większy ruch w gospodarce i większe zainteresowanie finansowaniem oraz różnego rodzaju usługami. Na statystki ma także wpływ rosnąca na rynku świadomość możliwości sprawdzania solidności płatniczej klientów. Dla firm oferujących usługę czy towar z odroczonym terminem płatności, jest to świetna opcja na ograniczanie ryzyka działalności" – informuje BIG InfoMonitor.

Czy do rejestru BIG można trafić bez swojej wiedzy?

Do wpisu w dowolnym rejestrze biura informacji gospodarczej nie może dojść bez wiedzy dłużnika. Na 30 dni przed zgłoszeniem zaległości na minimum 200 zł dłużnik powinien otrzymać pismo od wierzyciela z informacją, za co i do jakiego BIG będzie wpisany. List przyjdzie na ostatni pozostawiony do kontaktu adres. Zasady dotyczące wpisywania firm do rejestrów BIG są podobne. W tym przypadku jednak kwota podstawowej należności z powodu której można trafić do rejestru dłużników jest wyższa i wynosi 300 zł.

Jak sprawdzić, czy widnieje się w BIG?

Osoby fizyczne mogą raz na pół roku sprawdzić za darmo informacje na swój temat zawarte w rejestrach BIG. Ktoś, kto chce robić to częściej, musi zapłacić. Metodą na usuniecie wpisu o zadłużeniu jest jego spłata. Wówczas ten kto wpisał dług powinien maksymalnie w ciągu 14 dni usunąć go z rejestru. Jeżeli mimo to do usunięcia wpisu nie dojdzie, konsument powinien zwrócić się w tej sprawie do instytucji, która go dokonała.

Biuro informacji gospodarczej (BIG) a Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – różnice

Konsument, który chce sprawdzić swoje dane w BIG czy BIK, zwłaszcza przed podjęciem starań o kredyt, powinien pamiętać, że biura informacji gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej to różne instytucje. BIK działa w oparciu o ustawę prawo bankowe, jest podmiotem powołanym przez sektor bankowy, jedynym tego typu w Polsce. Informacje do BIK-u przekazują instytucje finansowe (banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe i faktoringowe powiązane z bankami). Informacje do biur informacji gospodarczej mogą przekazywać też inne podmioty – przedsiębiorcy, firmy telekomunikacyjne, dostawcy prądu, samorządy, osoby fizyczne posiadające wyrok sądu.

Informacje o zadłużeniu czy opóźnieniach w spłacie raty kredytu w BIG znika po uregulowaniu zobowiązania. W przypadku BIK-u sytuacja wygląda inaczej. "Jeśli zobowiązanie było spłacane z opóźnieniem powyżej 60 dni i bank poinformował klienta o przetwarzaniu danych po zamknięciu zobowiązania bez jego zgody, to po jego spłacie dane będą przetwarzane przez 5 lat. Po tym okresie zostają przeniesione do bazy danych statystycznych. Tam przechowywane są przez 12 lat" – czytamy na stronie BIK-u. Dlatego w praktyce "wyczyszczenie" swojej historii w BIK jest niemożliwe – informuje Biuro. Osoby prywatne również mogą sprawdzić, jak wygląda ich historia kredytowa w BIK. Uzyskanie takiego raportu jest płatne.

BIG InfoMonitor to jedno z biur gospodarczych działających w Polsce. Biura są firmami działającymi w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. BIG InfoMonitor należy do Grupy BIK prowadzącej rejestr BIK.