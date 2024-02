Trzynasta emerytura 2024. Większość dostanie pieniądze w kwietniu

Co roku trzynasta emerytura wypłacana jest wraz z emeryturami za kwiecień. Nie trzeba składać żadnych wniosków, wypłaty trafiają do uprawnionych automatycznie. Prawo do 13. emerytury mają wszystkie osoby uprawnione do otrzymywania emerytur, rent oraz innych świadczeń wg stanu na 31 marca danego roku.

Wyjątkiem od reguły, że trzynasta emerytura wypłacana jest w kwietniu będą osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Swoja trzynastkę dostaną one w maju.

13. emerytura 2024. Część emerytów otrzyma pieniądze w marcu

Co do zasady ZUS wypłaca emerytury w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25. dnia miesiąca. Świadczenia za kwiecień 2024 zostaną powiększone o trzynastkę. Zadziała też reguła, że jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. W tym roku z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w odniesieniu do wypłat przewidzianych na 1 i 20 kwietnia.

Emerytury i trzynastki z terminem wypłaty 1 kwietnia z dużym prawdopodobieństwem trafią na konta osób uprawnionych jeszcze w marcu, najprawdopodobniej w piątek 29 marca, tuż przed Wielkanocą. Wszystko dlatego, że w tym roku wypada ona na przełomie marca i kwietnia. 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia to kolejno: sobota, niedziela i poniedziałek który jest dniem świątecznym (Wielki Poniedziałek). Drugi termin wypłat, który w kwietniu br. wypada w dzień wolny od pracy lub sobotę, to 15 kwietnia (sobota). W związku z tym emeryci również powinni otrzymać przelewy wcześniej.

Co do zasady trzynasta emerytura wypłacana jest w kwietniu będą też osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Swoja trzynastkę dostana one w maju.

Ile wyniesie 13. emerytura 2024?

Trzynasta emerytura brutto równa jest wysokości emerytury minimalnej, wg stawki obowiązującej od 1 marca 2024 r. To kwota 1780,96 zł brutto. Kwota netto, która ma trafić do poszczególnych emerytów jest uzależniona od wysokości otrzymywanego co miesiąc świadczenia podstawowego. Od kwoty brutto trzynastej emerytury odlicza się: