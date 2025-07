1 lipca ruszyła wypłata rent wdowich

1 lipca 2025 roku ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji w sprawie renty wdowiej. Dla setek tysięcy seniorów oznacza to dodatkowe pieniądze. Po latach obietnic politycznych nowe świadczenie stało się faktem, a osoby uprawnione do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nie muszą już wybierać tylko jednego z nich. Od 1 lipca 2025 roku możliwe jest pobieranie obu świadczeń jednocześnie, choć w różnych proporcjach.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do tej instytucji wpłynęło prawie milion wniosków, natomiast Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowała ich ponad 121 tysięcy. Nowe świadczenie właśnie zaczęło obowiązywać, a seniorzy z niecierpliwością oczekują na pierwsze wypłaty. Niestety, nie wszystkim seniorom, którzy wnioskowali o nowe świadczenie, zostanie ono wypłacone.

ZUS odrzucił ponad 185 tys. wniosków o wdowią rentę

Renta wdowia nie przysługuje osobom, których obecnie pobierane świadczenie przekracza trzykrotność minimalnej emerytury – obecnie to 5636,73 zł brutto. Warto pamiętać, że próg ten będzie ulegał zmianie wraz z każdą waloryzacją emerytur i rent. Jak podaje Fakt, według szacunków ZUS, nawet około 185 tysięcy osób może nie otrzymać świadczenia wyłącznie z powodu przekroczenia limitu o kilkaset złotych.

Próg dochodowy to jednak tylko jeden z kilku warunków, które należy spełnić, by uzyskać prawo do renty wdowiej.

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł przyznać świadczenie, osoba ubiegająca się musi spełnić jednocześnie aż cztery warunki. W przypadku kobiet – ukończony wiek to co najmniej 60 lat, a u mężczyzn – 65 lat. Konieczne jest również, aby do dnia śmierci małżonka pozostawali z nim we wspólności małżeńskiej. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku musi zostać nabyte nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. Dodatkowo osoba ta nie może obecnie pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Z tych powodów ZUS najczęściej odmawia renty wdowiej

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najczęstszymi powodami wydania decyzji odmownych w sprawie renty wdowiej są m.in.:

zbyt wysokie świadczenie własne (przekraczające trzykrotność minimalnej emerytury),

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego,

brak prawa do własnego świadczenia lub renty rodzinnej,

zawarcie ponownego związku małżeńskiego,

brak wspólności małżeńskiej w chwili śmierci współmałżonka,

nieosiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego.

Od decyzji odmownej można się odwołać

Jak wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących renty wdowiej przysługuje prawo do odwołania. Można je wnieść do sądu okręgowego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych – odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem ZUS, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Kiedy wypłata renty wdowiej?

Osoby, które otrzymały decyzję pozytywną, mogą spodziewać się przelewu w stałych terminach świadczeń emerytalnych, czyli 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Świadczenie może być jednak przekazywane w jednej lub dwóch transzach. Gdy oboje małżonkowie byli ubezpieczeni w ZUS, wypłata następuje w ramach jednego przelewu. Natomiast jeśli współmałżonek był ubezpieczony w innej instytucji, na przykład w KRUS, wówczas świadczenie może zostać wypłacone w dwóch oddzielnych przelewach z dwóch różnych podmiotów.

Co z tymi, którzy wniosku o rentę wdowią jeszcze nie złożyli?

Osoby, które jeszcze nie zdążyły złożyć wniosku o rentę wdowią mają czas do 31 lipca 2025 roku. Tylko wnioski złożone w tym terminie gwarantują wypłatę świadczenia z wyrównaniem od daty wejścia w życie przepisów, czyli od 1 lipca 2025 roku. Osoby, które złożą wniosek po tej dacie, również będą mogły skorzystać z renty wdowiej, jednak świadczenie będzie naliczane dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze okresy.

Renta wdowia – jeden z dwóch wariantów do wyboru

Uprawnione osoby mogą skorzystać z nowego świadczenia, wybierając jeden z dwóch możliwych wariantów:

100% własnej emerytury oraz 15% emerytury po zmarłym małżonku,

albo 100% emerytury zmarłego małżonka i 15% swojego świadczenia.

Każdy zainteresowany może samodzielnie wybrać preferowaną opcję albo pozostawić decyzję Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który wskaże bardziej opłacalny wariant.