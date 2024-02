Zasiłek celowy. Dla kogo?

Zasiłek celowy można otrzymać na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Wnioskodawca otrzyma pomoc finansową z MOPS, jeśli osiąga dochód niższy od:

776 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe

– w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe 600 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Reklama

Jeśli dochód jest wyższy zasiłek celowy może być przyznany tylko w uzasadnionych przypadkach i wtedy jest to:

Reklama

specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi

specjalny zasiłek celowy, którego warunkiem jest zwrot części albo całości kwoty zasiłku lub wydatków otrzymanych na pomoc rzeczową.

Zasiłek celowy jest przyznawany także osobom bezdomnym i osobom, które nie posiadają dochodu oraz nie mogą uzyskać świadczeń zdrowotnych. Mogą się o niego starać też rodziny i osoby, które w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej albo ekologicznej poniosły straty.

Na co jest przyznawany zasiłek celowy?

Z zasiłku celowego można pokryć część albo całość kosztów:

żywności

leków i leczenia

ogrzewania i opału

odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego

remontów i napraw mieszkania

pogrzebu.

W przypadku osób bezdomnych i osób, które nie mają żadnego dochodu, zasiłek może zostać przeznaczony na część lub całość wydatków związanych ze świadczeniami zdrowotnymi.

Wniosek o zasiłek celowy

Wnioski o zasiłek celowy przyjmują lokalne ośrodki pomocy społecznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronach internetowych lub na miejscu w ośrodku pomocy i urzędzie gminy. Można złożyć go osobiście lub wysłać pocztą. W niektórych sytuacjach wniosek może zostać złożony ustnie.

Ile wynosi zasiłek celowy?

Przepisy nie określają kwoty zasiłku celowego. Wysokość jest ustalana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i zależy od ich możliwości finansowych. Oznacza to, że zasiłek celowy może być przyznany w dowolnej wysokości. Istotne jest, że to wsparcie finansowe jest jednorazowe.

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego

Po złożeniu wniosku w ciągu 14 dni pracownik socjalny z MOPS ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy z wnioskodawcą. W wyjątkowych sytuacjach termin ten jest skrócony do 2 dni od daty złożenia wniosku. Wywiad odbywa się w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Istotne jest to, że wnioskodawca nie może odmówić wywiadu, ponieważ stanowi on podstawę do tego, by można było przyznać zasiłek celowy. Rozpatrywanie wniosku nie podlega z góry ustalonemu terminowi. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.