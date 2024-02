Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobom, które posiadają prawo do emerytury lub renty. Część uprawnionych otrzymuje go z urzędu, część musi złożyć odpowiedni wniosek oraz zaświadczenie od lekarza. W okresie od 1 marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł. Doroczna waloryzacja rent i emerytur, czyli podwyżka mająca na celu ochronę świadczeń przed utratą realnej wartości, obejmuje również dodatki. Nowe kwoty rent i emerytur, a więc również nowe kwoty dodatków, będą obowiązywały od 1 marca 2024 r. O ile zatem wzrośnie dodatek pielęgnacyjny?

Reklama

Waloryzacja rent i emerytur opiera się o wskaźnik, którego ostateczną wysokość poznamy w lutym, po opublikowaniu przez GUS ostatnich danych makroekonomicznych potrzebnych do jego ustalenia. Ponieważ jednak część kluczowych informacji jest już dostępna, można już podać szacunkową wysokość podwyżek.

Reklama

Reklama

W połowie stycznia GUS podał już wysokość tzw. inflacji emeryckiej. Wyniosła ona 11,9 proc. Ta wartość będzie podstawą tegorocznej waloryzacji. To oznacza, że dodatek pielęgnacyjny z kwoty 294,39 zł (obowiązującej od 1 marca 2023 r.) powinien wzrosnąć do minimum 329,42 zł (od 1 marca 2024 r.). W mediach pojawiają się też wyliczenia mówiące o tym, że dodatek wyniesie 324,39 zł.

Wskaźnik waloryzacji powinien również uwzględniać 20 proc. realnego wzrostu płac. Niestety, z prognoz wynika, że wzrost ten prawdopodobnie będzie minimalny. Jego pozytywny wpływ na ostateczną wartość podwyżek rent i emerytur oraz dodatków będzie więc niewielki (gdyby był na minusie, nie zostałby ogóle uwzględniony). Komunikat ws. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. GUS wyda 9 lutego br.

Jak już wspomnieliśmy, dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:

jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo

ukończyła 75 lat.

Procedura ubiegania się o dodatek w obu tych przypadkach jest nieco inna.

Żeby otrzymać dodatek pielęgnacyjny z powodu całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, trzeba złożyć wniosek (najczęściej do ZUS-u). ZUS potrzebuje także zaświadczenia o stanie zdrowia wnioskodawcy. "Druk OL-9 znajdziesz na naszej stronie (www.zus.pl). Takie zaświadczenie wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek (…). Przyznamy Ci dodatek pielęgnacyjny na Twój wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji" – informuje ZUS.

Osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i ukończyły 75 lat otrzymają dodatek pielęgnacyjny z urzędu. "Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą" - informuje ZUS. Ta sama zasada obowiązuje też w KRUS-ie.

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.