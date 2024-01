W 2023 r. w KRD zarejestrowanych było aż 368,6 tys. gapowiczów. To więcej, niż jest np. mieszkańców Lublina. Ich łączne zadłużenie sięgało pół miliarda złotych. Na jedną osobę przypadało średnio 1,4 tys. zł do spłacenia. Największe zadłużenie z tytułu nieopłaconych mandatów (137 mln zł) odnotowano w woj. wielkopolskim. Z informacji KRD wynika, że z roku na rok rośnie liczba osób młodych i niepełnoletnich nie płacących za przejazdy komunikacją miejską. Sprawdziliśmy, z jakimi karami za przejazd bez biletu trzeba się w liczyć w kilku wybranych polskich miastach.

Kary za jazdę na gapę komunikacją miejską w Warszawie

W Warszawie podstawowa kara za przejazd tramwajem, metrem czy autobusem bez ważnego biletu to 266 zł. W przypadku osób mających prawo do przejazdów ulgowych opłata jest niższa i wynosi 196 zł. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych bezpośrednio u kontrolera kwoty są również niższe i wynoszą odpowiednio: 159,60 zł i 117,60 zł. Jeżeli ktoś nie chce lub nie może zapłacić kary na miejscu, w trakcie kontroli, może to zrobić w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – wtedy również jest nieco taniej. Kara za brak ważnego biletu normalnego wynosi wówczas 186,20 zł, a biletu ulgowego - 137,20 zł.

Kary za jazdę na gapę komunikacją miejską w Krakowie

Kary za jazdę na gapę komunikacją miejską w Krakowie są nieco wyższe niż w Warszawie. Za brak biletu normalnego gapowicz zapłaci tu 300 zł. Za brak biletu ulgowego – 200 zł. W obu przypadkach "opłaca się" uiszczenie kary bezpośrednio u kontrolera lub w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty. Kara za brak biletu normalnego może być wówczas obniżona odpowiednio o 50 proc. lub o 25 proc. Nieco mniejsze poziom obniżek dotyczą osób mogących korzystać z biletów ulgowych (jest to odpowiednio 30 lub 15 proc.).

Kara za przejazd bez ważnego biletu w Poznaniu

W Poznaniu kara za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu wynosi 280 zł. Mandat będzie o połowę niższy jeśli opłacimy go u kontrolera lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia. Podobnie jak w innych miastach, również w Poznaniu, niższe kary dotyczą osób uprawnionych do przejazdów ulgowych. Podstawowa kara w ich przypadku to 224 zł. Uiszczenie jej u kontrolera lub w terminie do 7 dni od wystawienia obniża stawkę o połowę. W stolicy Wielkopolski istnieje też odrębna opłata karna za przejazd nie przekraczający 5 minut ponad czas dokumentu przewozu. Wynosi ona odpowiednio 140 zł lub 70 zł (w przypadku opłacania jej u kontrolera lub do 7 dni od daty wystawienia).

Kara za brak biletu w komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Tzw. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu czy dokumentu uprawniającego do ulgi we Wrocławiu wynosi 280 zł (gdy płatność następuje w terminie powyżej 7 dni) lub 240 zł (jeśli płatność następuje w terminie do 7 dni). "Gdy przyczyną braku ważnego biletu na przejazd jest awaria kasownika potwierdzona przez kontrolera, opłata dodatkowa nie jest pobierana pod warunkiem, że pasażer zapłaci należność przewozową w terminie 7 dni od daty wezwania" – czytamy w poradniku pasażera komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Kary za jazdę bez biletu w Katowicach i innych miastach aglomeracji śląskiej

Za organizację transportu publicznego w Katowicach i innych miastach na Śląsku odpowiada jedna instytucja: Zarząd Transportu Metropolitalnego. Obsługuje ona teren ponad 50 miast i gmin, łącząc najważniejsze ośrodki województwa śląskiego – na czele ze stolicą regionu. Kary za brak biletów na śląskie ZTM są dosyć wysokie – podstawowa kara wynosi 550 zł. Kara za brak biletu ulgowego to 250 zł. Tradycyjnie – opłaca się je uiszczać w u kontrolera lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia nakazu. Wówczas podstawowe stawki ulegają obniżeniu.

Jazda na gapę w Lublinie. Jakie są kary?

Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu komunikacją miejską w Lublinie zapłacimy 230 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli kara wyniesie 138 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty wysokość kary to 161 zł. Niże są oczywiście kary dla osób uprawnionych do przejazdów ulgowych. Wynoszą one odpowiednio: 184 zł, 110,40 zł lub 128,80 zł.

Kara za jazdę na gapę w Białymstoku

Jak czytamy na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej niezależnie od strefy. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu kara wynosi 390 zł. Brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego to koszt 260 zł.

Komunikacja miejska w Gdańsku. Jakie są kary za jazdę "na gapę"?

Tzw. opłaty dodatkowe w Gdańsku wyglądają następująco:

opłata za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – 210 zł (płatne w ciągu 7 dni), 300 zł (płatne w terminie późniejszym);

(płatne w terminie późniejszym); opłata za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – 168 zł (płatne w ciągu 7 dni), 240 zł (płatne w terminie późniejszym).

Kary za przejazd bez biletu w Łodzi

W Łodzi istnieje kilka rodzajów opłat dodatkowych. Opłata za brak biletu, posiadanie biletu nieważnego bądź brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu wynosi 506,80 zł lub 509,60 zł. Kara ulega obniżeniu w przypadku opłacenia jej w ciągu 7 dni (254,80 zł 257,60 zł). Opłata za brak dokumentu upoważniającego do ulgowego przejazdu to kwota 341,60 zł lub 173,60 zł. W Łodzi istnieją też odrębne kary z brak uprawnień do tzw. Biletu Seniora lub Biletu Juniora.