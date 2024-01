Zwolnienie spowodowane zdrowiem psychicznym

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Przemęczenie, żałoba, stres… To wszystko i wiele innych może doprowadzić do kryzysu. Dlatego też w przypadku przedłużającego się przygnębienia, pojawiających się lęków, problemów ze snem, brakiem sił na wykonywanie codziennych czynności i innych symptomów, warto wybrać się do lekarza psychiatry.

Specjalista ten nie tylko zdiagnozuje problem, ustali leczenie czy zleci dalsze badania, lecz także w razie konieczności przepisze leki i wystawi zwolnienie od pracy, aby zadbać o zdrowie w pełni. Odpoczynek może pomóc szybciej poczuć się lepiej i skupić się na tym, co najważniejsze.

L4 od psychiatry a wychodzenie z domu

Zwolnienie lekarskie kojarzyć się może z pozostaniem w domu, leżeniem w łóżku i wychodzeniem tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przeprowadzane są nawet kontrole w tym względzie. Jednak w przypadku zwolnień od psychiatry, często konieczne są dodatkowe aktywności – takie jak na przykład spacery, wychodzenie na zajęcia terapeutyczne, psychoterapię, spotkania z bliskimi itd.

W wielu przypadkach to kluczowe elementy zdrowienia, a izolacja w domu wręcz może działać na pacjenta negatywnie. W związku z tym to, czy podczas zwolnienia lekarskiego od psychiatry można wychodzić z domu, jest bardzo istotne. W przypadku L4 dotyczącego zdrowia psychicznego i jeśli lekarz uzna to za wskazane, pacjent nie musi się izolować, nie jest też konieczne leżenie w łóżku. Co więcej, pacjent może także zmienić miejsce pobytu i na czas leczenia zamieszkać na przykład u kogoś bliskiego. Należy jednak taką zmianę zgłosić do ZUS-u i pracodawcy.

Aby pacjent nie miał problemów z wychodzeniem z domu podczas trwania L4 od psychiatry, lekarz powinien odpowiednio oznaczyć zwolnienie. Kod 1 oznacza, że pacjent musi leżeć, kod 2 – że może wychodzić, na przykład po zakupy czy po leki do apteki. Aby zabezpieczyć się w przypadku ewentualnej kontroli, warto poprosić lekarza, by zaświadczył, jakie aktywności uzasadniają nieobecność pacjenta w domu. Zdarza się, że zalecane są nie tylko spacery czy spotkania, lecz także nawet kilkudniowe wyjazdy. Wszystko musi mieć potwierdzenie u specjalisty.

Jak długo można przebywać na L4 od psychiatry?

Pacjent może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez maksymalnie 182 dni. Jeżeli jednak konieczna jest dłuższa przerwa, wówczas pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące lub dłużej (maksymalnie do 1 roku).

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na L4 od psychiatry?

Pracodawca nie może zwolnić pracownika przebywające na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Zwolnienie bez wypowiedzenia jest możliwe, gdy L4 oraz świadczenie rehabilitacyjne się zakończą.