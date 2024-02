Wynajmujący mieszkania przedsiębiorcy płacili za wysokie podatki?

Niektórzy wynajmujący mieszkania mogli płacić zawyżone stawki podatku od nieruchomości. Na to wskazuje wyrok WSA, który popiera stanowisko przedsiębiorców. Jak wskazuje Wyborcza.biz jest to wyrok rewolucyjny. Do tej pory bowiem osoby, które prowadzą firmę i wynajmują mieszkanie, musiały płacić większy podatek. Jak się jednak okazuje – nie powinny tego robić.

WSA w Warszawie stwierdził bowiem w swoim wyroku w tej sprawie, że tylko te budynki, które są zajęte do prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wyższej stawce podatku od nieruchomości. Gdy przedsiębiorca wynajmuje nieruchomość na cele mieszkaniowe, wygląda to inaczej.

Podatnik, który wynajmuje mieszkanie osobie fizycznej, płaci podatek w wysokości 1 zł za metr kwadratowy. Do 2020 roku nie miało znaczenia, czy wynajmujący robił to prywatnie czy z działalności gospodarczej. Zmienił do wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku. Wówczas NSA stwierdził, że w przypadku wynajmowania nieruchomości przez właściciela działalności gospodarczej, bez względu na to, na jakie cele, w celu ustalenia stawki podatku należy założyć, że lokal jest wynajmowany na prowadzenie przedsiębiorstwa.

Tym samym bez względu na to, czy w wynajmowanym przez przedsiębiorcę mieszkaniu była prowadzona działalność, czy nie, płaciło się wyższy podatek – nie 1 zł, a 28,78 zł za metr kwadratowy. W związku z tym osoby posiadające firmę i wynajmujące mieszkania musiały zapłacić podwyższoną stawkę.

Posiadając firmę, można wynająć nieruchomość na cele mieszkaniowe. Najnowszy wyrok WSA w tej sprawie

Spółka, która wynajmuje osobom fizycznym nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe, złożyła skargę do WSA w Warszawie. Zarówno burmistrz, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze wymagało bowiem od niej zapłaty wyższego podatku od nieruchomości, ponieważ spółka prowadzi działalność gospodarczą. Jak możemy przeczytać na portalu Wyborcza.biz, pełnomocnik spółki adw. Paweł Chmielowiec z Kancelarii Prawnej Skarbiec podkreśla, że aby budynek mieszkalny był opodatkowany stawką właściwą dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to musi być on zajęty właśnie na prowadzenie takiej działalności.

Warszawski WSA przyznał rację spółce. Tym samym wcześniejszy wyrok, według którego przedsiębiorcy płacili wyższe podatki, okazał się błędną interpretacją.

Nowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może być wykorzystywany przez inne firmy ustalające wysokość podatku od nieruchomości, którą powinny zapłacić. To jednak nie wszystko. Jak bowiem twierdzi Paweł Chmielowiec, rozstrzygnięcie skargi otwiera drogę do rewizji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości w przypadku tych przedsiębiorców, którzy przez błędną interpretację organów skarbowych płacili więcej. Dzisiaj przedsiębiorcy ci mogą domagać się zwrotu nadpłaconych podatków.