Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do seniorów o odpowiednie przygotowanie się do otrzymywania świadczeń emerytalnych. Należy pamiętać, że opóźnienia w dopełnieniu formalności związanych z danymi konta bankowego i kontem w systemie ZUS mogą skutkować opóźnieniami lub nawet brakiem wypłaty emerytury. Aby uniknąć tych problemów, ZUS zaleca zgłaszanie wszelkich zmian danych wrażliwych najpóźniej do 12. dnia przed planowaną datą wypłaty świadczenia.