Kiedy ZUS nie wypłaci emerytury?

Zwieszenie wypłaty świadczenia przez ZUSmoże mieć miejsce, kiedy przychody z innych źródeł uzyskiwane przez beneficjenta przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 roku to 9353,50 zł brutto. Co jednak warto podkreślić, wypłata zostanie cofnięta tylko w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Innym powodem może być sfałszowanie dokumentów. Jeśli emeryt złożył nieprawdziwe dokumenty i na ich podstawie zostało przyznane świadczenie, przy odkryciu tego faktu zostanie ono zawieszone.

Reklama

Reklama

Ponadto emerytura jest wstrzymywana także wtedy, kiedy osoba, którą ją pobiera, była pouczana w sprawie przedłożenia dowodów stwierdzających dalsze istnienie prawa do świadczenia lub były one od niej wymagane, a nadal tego nie zrobiła.

Przeoczenie może spowodować, że nie dostaniesz emerytury

Powodem tego, że emeryt nie otrzyma przysługującego świadczenia, może być przeoczenie poinformowania o zmianie adresu czy rachunku bankowego.

Jeżeli emeryt zmieni adres i nie poda go do wiadomości wypłacającej świadczenie instytucji, ewentualnie wyjedzie na dłużej i nie wskaże osoby, która jest uprawniona do odbioru, pieniądze wrócą do ZUS-u.

Podobnie stanie się, gdy emeryt zamknie swoje konto bankowe i nie poinformuje o nowym numerze rachunku.