Emeryci i renciści w obliczu rosnących cen i inflacji liczą każdy grosz. Postanowiliśmy sprawdzić, na jakie świadczenia może liczyć najstarsza grupa Polaków w 2024 roku.

Dwie waloryzacje emerytur w 2024 roku

Pierwsza waloryzacja emerytur będzie mieć miejsce już w marcu 2024 roku, a na kolejne zmiany w świadczeniach społecznych seniorzy poczekają prawdopodobnie do września. Podwyżka emerytury będzie możliwa, jeżeli inflacja przekroczy 5 proc.

Reklama

Narodowy Bank Polski zdążył już przedstawić prognozowaną średnią inflację za 2023 rok. Dane pokazują, że wskaźnik jest niższy od tego, który zapowiadał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego w projekcie ustawy budżetowej, i wynosi 11,4 proc. Jeżeli te szacunki się nie zmienią, najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku wzrosłaby do 1769,52 zł brutto.

Reklama

Trzynaste i czternaste emerytury bez zmian

Nowy rząd Donalda Tuska zapowiedział, że wypłaty dla seniorów z 2023 roku w postaci trzynastej i czternastej emerytury wciąż będą obowiązywać. W przypadku "trzynastki" będzie ona wynosiła tyle, co najniższa emerytura po zapowiadanej marcowej waloryzacji. Emeryci mogą na nią liczyć już w kwietniu.

W 2024 roku czternasta emerytura wyniesie maksymalnie 2650 zł brutto, czyli 2200 netto. Przy wypłacie "czternastki" wczesną jesienią nadal będzie wiążące kryterium "złotówka za złotówkę", co oznacza, że osoby o wyższych świadczeniach nie otrzymają jej w ogóle albo "czternastkę" odbiorą w pomniejszonej kwocie. Wciąż od "czternastki" będą odliczane składki na ZUS i podatek dochodowy.

Czy emeryci zwolnieni z podatku znów zaoszczędzą?

Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, jak potoczy się kwestia zwolnienia emerytur od podatku dochodowego. Wciąż mówiło się o tym, że może zostać podniesiona kwota wolna od PIT do 60 000 zł. Gdyby tak się stało, emeryt, który otrzymuje świadczenie w wysokości do 5 000 zł brutto w ciągu miesiąca, mógłby uniknąć dodatkowych opłat. W niektórych przypadkach seniorom zostawałoby miesięcznie nawet 300 zł w kieszeni. Wszystko jednak wskazuje na to, że podwyżka kwoty wolnej od PIT nastąpi dopiero w 2025 roku.

Renty wdowie na nowych zasadach

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że rząd w 2024 roku ma w planach wprowadzenie rent wdowich. Resort mówi jednak o pewnej zmianie względem wcześniejszych zapowiedzi. Świadczenie miałoby się bowiem zwiększać z roku na rok.

Przypomnijmy, że w obywatelskim projekcie była mowa o tym, by wdowa lub wdowiec mieli wybór co do zachowania swoich świadczeń i dodania do nich 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym albo pobierania 100 proc. renty rodzinnej po zmarłej osobie i powiększenia jej o 50 proc. swojego świadczenia. Renta wdowia nie mogłaby przekroczyć jednak trzykrotności przeciętnej emerytury. Nowa ustawa ma być uchwalona w I kwartale 2024 roku, zatem na ostateczne decyzje w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać.