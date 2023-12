Sieć Biedronka poinformowała w komunikacie z 18 grudnia, że średnio wzrost wynagrodzenia w sklepach wyniesie 17 proc. Sieć Biedronka zdecydowała o podniesieniu pensji wszystkich pracowników sklepów oraz pracowników centrów dystrybucyjnych zatrudnionych na początkowych stanowiskach o kwoty wynoszące od 650 do 900 zł brutto, dla pełnego etatu, w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska - czytamy.

Dodano, że na podwyżki dla pracowników na podstawowych stanowiskach trafi ponad 600 mln zł.

Podwyżki wynagrodzenia zapowiedziała też sieć Lidl Polska. W 2024 roku firma chce przeznaczyć na podwyżki i stworzenie kolejnych miejsc pracy ponad 240 mln zł.

Informacje wypływające od obu spółek mówią również o tym, że pracownicy mogą liczyć także na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

Ile wzrosną pensje w Biedronce?

Z informacji przekazanych przez Biedronkę wynika, że sprzedawca-kasjer, dopiero rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2024 roku nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto. Jeśli zaś jego staż pracy wynosi powyżej 3 lat, to może zarobić od 4850 zł do 5300 zł brutto. Oznacza to, że rozpoczynający pracę kasjer–sprzedawca, pracujący na pełen etat, ale z najkrótszym stażem, otrzyma aż 18 proc. podwyżki - dodała firma.

Początkujący kierownik sklepu otrzyma nie mniej niż 6700 zł brutto. Zgodnie z zapowiedziami wyższe wynagrodzenia otrzymają także pracownicy centrów dystrybucyjnych. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5050-5350 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5800-6100 zł brutto. Warto dodać, że sieć Biedronka zatrudnia ponad 65 tys. osób.

Ile wzrosną pensje w Lidlu?

Podwyżki pensji od stycznia przyszłego roku zapowiedziała również sieć sklepów Lidl. Podwyżki mają otrzymać nie tylko pracownicy sklepów, ale i magazynów. W 2024 roku firma przeznaczy na podwyżki i kolejne miejsca pracy ponad 240 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Według zapowiedzi od stycznia 2024 roku pracownicy sklepów będą zarabiać od 4550 zł brutto do 5550 zł brutto na początku zatrudnienia. Natomiast załoga magazynów po podwyżkach będzie zarabiać od 5050 zł brutto do 5650 zł brutto na początku zatrudnienia. Z kolei menedżerowie sklepów będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7250 zł brutto. Poza tym wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku menadżera mają do dyspozycji samochody służbowe. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko - dodano w komunikacie.

Aktualnie w Lidlu zatrudnionych jest blisko 27 tys. osób. Sieć ma zamiar systematycznie zwiększać zatrudnienie. W 2024 planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób - w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska. Sieć dyskontów Lidl ma ponad 800 sklepów w Polsce.

Ile wzrosną pensje w Aldi?

Sieć sklepów Aldi na razie nie poinformowała o ewentualnych podwyżkach wynagrodzeń.

W Aldi każdego roku podnosimy wynagrodzenia pracowników tak, by poza dostosowaniem się do rządowych rozporządzeń zwiększać ich atrakcyjność rynkową. Natomiast o wszelkich szczegółach dotyczących podwyżek dla naszych pracowników będziemy komunikować w późniejszym czasie - zapowiedziała Agata Biernacka, kierownik Działu Komunikacji i PR.

Jak możemy przeczytać na stronie aldi.pl: Obecnie sprzedawca na start zarobi od 3710 do 4210 zł brutto miesięcznie na pełnym etacie. Zastępca Kierownika Sklepu zarobi od 4610 do 5210 zł brutto miesięcznie. Kierownik Sklepu natomiast od 5910 do 6810 zł brutto miesięcznie.

W Aldi są podwyżki stażowe. Już po roku pracy sieć gwarantuje pierwszą taką podwyżkę.

Sprzedawca, po roku pracy w ALDI, otrzymuje wynagrodzenie od 3810 do 4410 zł brutto miesięczne na pełnym etacie. Po dwóch latach pracy wynagrodzenie miesięczne wzrasta do kwoty od 4010 do 4610 zł brutto. Zastępca Kierownika Sklepu i Kierownik Sklepu dostają podwyżkę po roku pracy, dwóch latach i trzech. Zastępca Kierownika Sklepu po roku pracy otrzymuje wynagrodzenie od 4910 do 5510 zł brutto miesięcznie. Po 3 latach stawka wynosi od 5560 do 6160 zł brutto miesięcznie. Kierownik Sklepu po roku otrzymuje wynagrodzenie od 6210 do 7110 zł brutto miesięcznie. Po 3 latach wynagrodzenie wynosi od 6810 zł 7710 zł brutto na miesiąc - czytamy.

A jak wygląda wynagrodzenie pracowników magazynów? Magazynier na start otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4160 zł brutto miesięcznie. Magazynier w mroźni dostanie 4560 zł brutto wynagrodzenia na miesiąc. Operator Wózka Podnośnikowego zarobi 4560 zł brutto na miesiąc.

Po roku pracy na stanowisku Magazyniera otrzymasz 4560 zł brutto, po dwóch latach – 4860 zł brutto. Na stanowisku Operatora Wózka Podnośnikowego stawka po roku wynosi 4860 zł brutto, po dwóch latach – 5160 zł brutto. Dla pracowników na stanowisku Magazyniera, którzy kompletują towar w różnego typu opakowaniach, mamy dodatkową premię. Uzależniona jest ona m.in. od liczby spakowanych opakowań - czytamy na stronie aldi.pl.

Warto dodać, że Aldi zatrudnia w Polsce obecnie ponad 4600 osób.