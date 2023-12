Odprawa tylko w przypadku zwolnień grupowych?

Odprawa z pracy dotyczy głównie zwolnień grupowych, choć jest możliwa w przypadku zwolnień indywidualnych pod warunkiem jednak, że umowa nie została rozwiązana z winy pracownika, a pracodawcy, natomiast osoba zatrudniona nic nie mogła z tym zrobić.

Wracając jednak do zwolnień grupowych, według Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odprawy są przyznawane w przypadku konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn, które nie są zależne od pracowników, stosując wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę (oraz na mocy porozumienia stron), jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni zwolnienie dotyczy:

10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników".

Pozostałe warunki do uzyskania odprawy za zwolnienie z pracy

Aby móc starać się o odprawę po zwolnieniu z pracy, wypowiedzenie musi być inicjatywą pracodawcy – z przyczyn, które są niezależne od pracownika. Jednak istnieje możliwość otrzymania odprawy w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron, z tym że pracownik musi wówczas udowodnić, że to nie on zaproponował rozwiązanie umowy, a pracodawca.

Jeżeli pracownik sam decyduje o tym, że chce wypowiedzieć umowę, nie przysługuje mu prawo do odprawy. Nie otrzymają jej również pracownicy, którzy rażąco złamali przepisy i zwolnieni zostali dyscyplinarnie.

Ile wynosi odprawa z tytułu zwolnień grupowych?

We wspomnianej już ustawie stawki odprawy są określone w art. 8 ust. 1. W związku z tym pracownikowi zwolnionemu w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli był zatrudniony od 2 do 8 lat, oraz trzymiesięcznego wynagrodzenia, kiedy okres zatrudnienia przekroczył 8 lat.

Odprawa za zwolnienie z pracy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu, kiedy umowa zostaje rozwiązana.

Odprawa wypłacana jest raz, nie można jej przekazywać w ratach, a prawo do niej zostaje nabyte ostatniego dnia pracy. Powinna być wypłacona z ostatnią pensją.

Czy pracodawca może ustalić inne warunki przyznania odprawy?

Choć dostępne są regulacje w sprawie zwolnień grupowych, pracodawca może je ustalić samodzielnie w wewnętrznych przepisach. Co jednak istotne, muszą to być warunki korzystniejsze. Wówczas odprawy za zwolnienie z pracy są możliwe także w mniejszych firmach i w innej wysokości. Wszystko zależy tutaj od tego, co chce zaoferować dany pracodawca.