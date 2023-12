Polacy chcą zastrzec PESEL. Ruszyli do urzędów

W mediach pojawiają się liczne zdjęcia kolejek w urzędach w całej Polsce. To efekt obawy Polaków o bezpieczeństwo ich danych, które mogą wykorzystać przestępcy. Od 17 listopada można zastrzec swój numer PESEL i wiele osób chętnie z tej możliwości korzysta.

Zainteresowanie usługą spotęgował niedawny atak hakerów na sieć laboratoriów medycznych, w wyniku którego dane tysięcy Polaków, w tym numery PESEL trafiły w ręce przestępców. Zdaniem ekspertów, by uniknąć kradzieży tożsamości i zmniejszyć ryzyko zaciągnięcia kredytu na nasze dane warto zastrzec swój numer PESEL.

Ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL w urzędach

PESEL można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy. Zainteresowanie jest duże. W warszawskich urzędach od 17 listopada zastrzeżono już ponad 6 tys. numerów PESEL.

- To około 500 osób dziennie w skali całego miasta. Mieszkańcy są zainteresowani, dzwonią, pytają się, przychodzą. Największe zainteresowanie było początkowo. Teraz na samym Mokotowie PESEL zastrzega około 30-40 osób każdego dnia – mówi Agnieszka Wrońska, naczelnik Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Mokotów.

Samo zastrzeżenie numeru PESEL trwa około 2-3 minuty. - Jeśli pojawiają się kolejki, to idą bardzo płynnie. W przypadku miasta stołecznego Warszawy można się umówić na wizytę w urzędzie, czyli zarezerwować przez stronę internetową konkretny termin, dzień, godzinę. Niektóre dzielnice wydelegowały specjalne okienka do zastrzegania numeru PESEL, tak jest w przypadku Mokotowa – dodaje naczelniczka.

Nie trzeba iść do urzędu, by zastrzec PESEL

Zdecydowanie szybciej, PESEL można zastrzec przez internet. Jak to zrobić? Przy pomocy profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu albo danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Wchodząc na stronę gov.pl trzeba kliknąć przycisk "Zastrzeż PESEL lub cofnij zastrzeżenie" i "zaloguj się". Zostaniemy przeniesieni do strony mObywatel.gov.pl, na której należy wybrać przycisk "Zastrzeż PESEL". Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami banki przy zawieraniu umów kredytowych dopiero od czerwca przyszłego roku będą musiały weryfikować czy PESEL jest zastrzeżony.

Zastrzeżenie PESEL-u w urzędzie. Jak się przygotować?

By zastrzec PESEL w urzędzie trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Dowód osobisty można okazać w aplikacji mObywatel. By przyspieszyć proces można przyjść z pobranym wnioskiem ze strony gov.pl. Sprawę załatwia się od ręki. Urzędnik wydaje potwierdzenie zastrzeżenia numeru PESEL.

- W przypadku osób starszych, z niepełnosprawnością, sprawę zastrzeżenia numeru PESEL można załatwić przez pełnomocnika. Musi on mieć pełnomocnictwo konkretnie do zastrzeżenia numeru PESEL, nie może być to ogólne pełnomocnictwo. Może być napisane odręcznie, wystarczy wskazać imię, nazwisko, numer PESEL osoby i pełnomocnika, oraz konkretną czynność. Ważne, aby było ono opatrzone miejscowością, datą i własnoręcznym podpisem osoby upoważniającej - radzi Agnieszka Wrońska, naczelnik Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Mokotów.