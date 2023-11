Emerytura: Czym jest niezrealizowane świadczenie?

Niezrealizowane świadczenie to świadczenie, którego osoba zmarła uprawniona do niego przed śmiercią nie odebrała lub nie zostało jej ono wypłacone. Może to być również świadczenie, o które osoba zmarła wnioskowała i nie otrzymała decyzji na przykład z powodu dalszego prowadzenia postępowania.

Jeżeli osoba ma ustalone prawo do świadczenia i złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości na przykład swojej emerytury, ale przed jego rozpatrzeniem zmarła, również takie należności mogą być niezrealizowane.

Kiedy przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia?

Kiedy przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia? Najlepiej przedstawić to na przykładach. I tak, jeśli osoba uprawniona zmarła w marcu, nie zdążyła przed śmiercią pobrać świadczenia, a rodzina zgłosiła do ZUS-u śmierć tej osoby, to ZUS zablokuje wypłatę świadczenia. Można jednak je pobrać po zawnioskowaniu o to.

W przypadku, kiedy osoba uprawniona złożyła w kwietniu wniosek o emeryturę, spełniając wszystkie warunki, ale niedługo po tym – w czerwcu – zmarła, a ZUS do tego czasu nie wysłał decyzji o przyznaniu świadczenia, to wszelkie środki, które należały się zmarłej osobie od momentu złożenia wniosku, są niezrealizowanym świadczeniem, które może zostać przekazane członkom rodziny.

Jeżeli osoba pobierająca emeryturę 10. dnia miesiąca zmarła 2. dnia miesiąca, wciąż bliskim osoby zmarłej należy się niezrealizowane świadczenie za ten miesiąc. Co więcej, przysługuje ono w pełnej wysokości, nie tylko za te dni, w których osoba uprawniona jeszcze żyła.

Czy przyjąć emeryturę po zmarłym od listonosza?

Wielu emerytom należne świadczenie co miesiąc przynosi listonosz. Co w przypadku, kiedy osoba uprawniona odbiera pieniądze i umiera w tym samym miesiącu? Wówczas rodzina może zachować świadczenie. Jeśli jednak listonosz pojawia się już po dniu zgonu, pieniędzy nie powinno się przyjmować. Należy odmówić przyjęcia emerytury i zgłosić to do ZUS-u. Jeżeli rodzina osoby zmarłej tego nie zrobi, Zakład upomni się o pobrane świadczenie i będzie się domagał zwrotu. O wypłatę niezrealizowanego świadczenia należy zawnioskować.

Inaczej jest w przypadku wypłaty emerytury na konto bankowe. Wówczas wypłatę emerytury za miesiąc, w którym zmarła osoba uprawniona, można zachować. Należy jednak zwrócić emeryturę, która wpłynie na konto za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpił zgon.

Kto może wnioskować o niezrealizowane świadczenie?

O niezrealizowane świadczenie może w pierwszej kolejności wnioskować mąż, żona lub dzieci osoby zmarłej, jeśli prowadziły z nią wspólne gospodarstwo rolne. Następnie mogą to być małżonkowie i dzieci, z którymi osoba zmarła nie prowadziła gospodarstwa domowego (jeżeli osoba ta nie ma małżonka, w drugiej kolejności mogą to być dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe). Jeżeli osób, które będą wnioskować o nierealizowane świadczenie, jest kilka, wówczas należna kwota jest podzielona na równe części. W ostatniej, trzeciej kolejności o emeryturę po zmarłym mogą się ubiegać inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu była osoba zmarła.

Czy nierealizowane świadczenie jest opodatkowane?

Z pobranego niezrealizowanego świadczenia potrąca się podatek. ZUS opłaca go do właściwego urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku przesyła osobom uprawnionym informację o dochodach – PIT-11. Opierając się na niej, można rozliczyć się z podatku za świadczenie.

Jak wnioskować o niezrealizowane świadczenie?

Aby wnioskować o otrzymanie emerytury po zmarłym, należy złożyć do ZUS-u wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS – znajdziesz go TUTAJ). Do wniosku należy dołączyć ponadto:

odpis aktu zgonu (chyba że został wcześniej złożony na przykład z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy);

odpis aktu małżeństwa – jeśli wnioskuje małżonek;

odpis aktu urodzenia – jeśli wnioskują dzieci;

oświadczenie lub inne dowody potwierdzające, że osoba wnioskująca prowadziła z osobą zmarłą wspólne gospodarstwo domowe lub przyczyniła się do utrzymania osoby zmarłej.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć bezpośrednio w placówce, wysłać pocztą lub wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Termin składania wniosku o emeryturę po zmarłym

Jeśli chcesz uzyskać niezrealizowane świadczenie, musisz złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, która była uprawniona do pobierania świadczenia. Termin ten może zostać wydłużony jeśli przed upływem 12 miesięcy złożysz wniosek i dalsze prowadzenie postępowania.