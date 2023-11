Nie wszyscy emeryci są zwolnieni z abonamentu RTV

Istnieje błędne przekonanie, że emeryci nie muszą opłacać abonamentu, co nie do końca jest prawdą. Zwolnienie dotyczy bowiem osób, które:

ukończyły 75. rok życia,

ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

a także osób, które są zaliczone do I grupy inwalidzkiej i weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Nie wszyscy emeryci mogą więc z niego korzystać.

Jaki wpływ może mieć niepłacenie abonamentu na emeryturę?

Poczta Polska może kontrolować domy, sprawdzając, czy znajduje się w nich odbiornik telewizyjny lub radiowy i czy płacony jest za niego abonament. Co istotne, każdy ma prawo nie wpuścić kontrolerów. Jeśli jednak zrobi to osoba, która abonamentu nie płaci, Poczta Polska powiadamia urząd skarbowy.

Aby otrzymać karę za niepłacenie abonamentu, nie jest konieczna kontrola. Wystarczy, że użytkownik posiada zarejestrowany odbiornik, ale w Centrum Obsługi Finansowej można znaleźć informacje o tym, że zalega z opłatami.

W przypadku seniorów niepłacenie abonamentu może się skończyć zmniejszeniem emerytury. Urząd skarbowy, który otrzymuje informację o tym, że zalegają oni z płatnościami, zaczyna je egzekwować.

Początkowo emeryt dostaje wezwanie do zapłaty i ma na uregulowanie zaległości 7 dni. Jeżeli tego nie zrobi, abonament nadal zostaje nieopłacony, wówczas sprawa zostaje przekazana do urzędu, który szuka sposobów na pokrycie zadłużenia. W przypadku osób pobierających emeryturę, pieniądze mogą zostać ściągnięte właśnie z tego świadczenia.

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu?

Karą za niepłacenie abonamentu RTV jest 30-krotność miesięcznego abonamentu. W 2023 roku jest to 819 zł w przypadku telewizora oraz 261 zł w przypadku radia.

Abonament RTV. Kto musi go płacić i ile wynosi?

Abonament RTV płacić powinna każda osoba, która posiada w domu telewizory oraz radioodbiorniki zdolne do odbioru sygnału mediów publicznych, bez względu na to, czy je ogląda, czy nie. Mimo to z roku na rok na opłacanie abonamentu decyduje się coraz mniej osób. Nawet tych, które zarejestrowały swój sprzęt, co oznacza, że mogą narazić się na kary.

Abonament RTV to osobne opłaty za radio i telewizor. Należy je uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca lub z góry na cały rok (wówczas otrzymuje się zniżkę w wysokości 10 proc.). Opłat dokonuje się na Poczcie Polskiej. Aktualnie za posiadanie telewizora lub jednocześnie radia i telewizora płaci się 27,30 zł miesięcznie, a za posiadanie samego radia – 8,70 zł miesięcznie.

Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika jednak, że znaczna większość uprawnionych nie płaci abonamentu. W 2022 roku uiściło go 34,7 proc. z nich.