Mapa zarobków w Unii Europejskiej

Wyjaśnijmy najpierw, jakie kryteria bierze pod uwagę prezentowane przez Eurostat zestawienie. Wysokość wynagrodzeń mieszkańców poszczególnych krajów mierzona jest na podstawie standardu siły nabywczej (Purchasing Power Standard).

PPS to wspólna umowna jednostka walutowa stosowana w Unii Europejskiej, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi. Bo chociaż w krajach Europy zachodniej zarobki są większe niż na przykład w Polsce, to wyższe są tam również ceny. Chodzi więc o to, by móc określić, ile faktycznie można kupić za zarobione w danym kraju pieniądze.

Najwyższe i najniższe zarobki w Europie

Średnia wartość dochodu na mieszkańca w krajach Unii Europejskiej wynosi 18 706 PPS. To najnowsze dane za cały 2022 rok. Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy wartość ta wynosiła 18 011 PPS.

Najbogatsi w Europie są mieszkańcy Luksemburga, których siła nabywcza jest prawie dwukrotnie wyższa od europejskiej średniej (33 214 PPS). Następna jest Holandia (25 437 PPS). Podobnie wygląda sytuacja mieszkańców Austrii (25 119 PPS), Belgii (24 142 PPS), a także Danii i Niemiec (powyżej 23 tys.).

Na samym końcu listy są Bułgaria (9 671 PPS) i Słowacja (9 826 PPS). Przed nimi znalazły się Rumunia (10 033 PPS), Węgry (10 217 PPS) i Grecja (10 841 PPS).

Polska na tle Europy

Polska jest na 19. miejscu zestawienia, i na 10. pozycji od końca. Tuż za Czechami, ale przed takimi krajami jak Litwa, Chorwacja czy Portugalia. Zarobki w naszym kraju są na poziomie 14 906 PPS.

Siła nabywcza mieszkańców Polski jest 2,2 razy niższa od lidera rankingu, Luksemburga. Wiele brakuje nam również do europejskiej średniej. Poprawiliśmy jednak wynik z poprzedniego roku, kiedy uzyskaliśmy wynik 13 866 PPS.