Znana polska spółka tytoniowa ogłasza upadłość. Rolnicy mają tylko 30 dni na ważny ruch

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:12
Poważny kryzys na rodzimym rynku surowca tytoniowego. Sąd Rejonowy w Płocku oficjalnie ogłosił upadłość spółki Tobacco Farm Group - jednej z kluczowych, niezależnych grup producenckich w kraju. Kontrahenci oraz rolnicy mają teraz tylko 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń finansowych w systemie KRZ.

Jak wynika z oficjalnych komunikatów, Sąd Rejonowy w Płocku wydał postanowienie o upadłości spółki Tobacco Farm Group z siedzibą w Malanowie Nowym w poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Od momentu obwieszczenia tej decyzji ruszył zegar dla wszystkich podmiotów, wobec których spółka posiada zaległości finansowe. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Skala działalności Tobacco Farm Group

Tobacco Farm Group powstała w 2020 roku z inicjatywy kilku dynamicznie rozwijających się polskich gospodarstw rolnych. Ambicją założycieli było skonsolidowanie rozproszonego rynku, wspólne promowanie polskiego tytoniu oraz partnerska współpraca z globalnymi liderami sektora tytoniowego.

Grupa specjalizowała się w kontraktowaniu, uprawie oraz obróbce cenionego na całym świecie tytoniu, opierając się na optymalnych warunkach klimatyczno-glebowych centralnej i profesjonalnej pielęgnacji plantacji.

Jak podaje serwis dlahandlu.pl, głównym filarem oferty Tobacco Farm Group były liście tytoniu typu Virginia. Według ekspertów rynku Virginia stanowi najpopularniejszą i najchętniej uprawianą odmianę tej rośliny na świecie. Jest niezwykle ceniona przez przemysł za swoją jasną, złocistą barwę oraz naturalnie słodki, łagodny profil smakowy.

Co dalej z plantatorami?

Nagłe wyeliminowanie z rynku podmiotu pośredniczącego i konsolidującego produkcję budzi uzasadniony niepokój w sektorze agralnym. 29 zrzeszonych producentów, którzy powierzyli swoje uprawy strukturze TFG, staje teraz przed wyzwaniem szybkiej reorganizacji kanałów zbytu oraz walki o odzyskanie zamrożonych należności finansowych za dostarczone plony.

Serwis przypomina, że kluczowe dla ochrony własnego kapitału jest dotrzymanie 30-dniowego terminu zgłaszania wierzytelności w systemie KRZ. Po tym okresie dochodzenie roszczeń może okazać się znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

