Nawet 3500 zł trafi na konto. Nowy nabór wniosków ruszy 1 lipca

Bon ciepłowniczy stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne. Jego głównym celem jest pomoc gospodarstwom domowym o niższych dochodach, które ponoszą wysokie koszty ciepła systemowego. System ten, dostarczany przez przedsiębiorstwa energetyczne, po wygaśnięciu cen maksymalnych w połowie 2024 roku, stał się dla wielu rodzin znaczącym obciążeniem budżetowym. Mimo że rynek cen ciepła wykazuje oznaki stabilizacji, istnieją miejsca, w których ceny po "odmrożeniu" drastycznie wzrosły. To właśnie dla tych osób przygotowano pomoc finansową. Prawo do świadczenia mają gospodarstwa domowe, które spełniają łącznie trzy główne warunki:

Kryterium dochodowe: Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać określonych limitów. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to 3272,69 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym limit wynosi 2454,52 zł na osobę.

Źródło ogrzewania: Musisz korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Koszt ciepła: Jednoskładnikowa cena ciepła netto w Twojej grupie taryfowej musi przekraczać 170 zł za GJ.

Ile pieniędzy otrzymasz? Wysokość bonu zależna od cen ciepła

Kwota, którą otrzymasz, zależy bezpośrednio od tego, jak wysokie są opłaty za ciepło w Twoim systemie. Im wyższa cena netto, tym większa pomoc państwa. Dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku stawki prezentują się następująco:

1000 zł, jeśli cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ, ale nie przekracza 200 zł/GJ.

2000 zł , gdy cena ciepła netto przekracza 200 zł/GJ, ale nie jest wyższa niż 230 zł/GJ.

3500 zł, jeśli cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Przy ustalaniu prawa do bonu stosuje się mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli Twój dochód przekroczy ustalone kryterium, nadal możesz ubiegać się o pomoc, jednak wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Pamiętaj jednak, że minimalna wypłacana kwota bonu musi wynosić co najmniej 20 zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Urząd gminy, w której mieszkasz, zajmuje się obsługą wniosków. Dokumenty możesz dostarczyć na kilka sposobów. Udaj się do urzędu miasta lub gminy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Skorzystaj z platformy gov.pl (złożenie wniosku online), platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. Możesz nadać wniosek w placówce operatora pocztowego.

Ministerstwo Energii przygotowało oficjalne wzory wniosków, które znajdziesz na stronie internetowej resortu w zakładce BIP. Korzystanie z gotowego szablonu jest bardzo ważne, ponieważ zapewnia uwzględnienie wszystkich wymaganych przez ustawę danych. Prawidłowo wypełniony wniosek znacznie przyspiesza proces weryfikacji przez urzędników. Zwróć uwagę, że na rozpatrzenie Twojego podania urząd ma 90 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Zaświadczenie od zarządcy budynku

W większości przypadków nie wystarczy samo złożenie wniosku. Jeśli nie jesteś bezpośrednim odbiorcą ciepła (czyli nie masz podpisanej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym), musisz dołączyć zaświadczenie potwierdzające fakt korzystania z ciepła systemowego oraz informację o wysokości jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Takie zaświadczenie wydaje spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lub zarządca budynku lub inny podmiot zobowiązany do zapewnienia dostaw ciepła do Twojego lokalu.

Zarządca budynku ma ustawowy obowiązek wystawić takie zaświadczenie w terminie 7 dni od momentu, w którym o nie wystąpisz. Jeśli jednak to Ty jesteś stroną umowy z dostawcą ciepła, nie potrzebujesz dodatkowego zaświadczenia – wszystkie niezbędne informacje wpisujesz samodzielnie w treści wniosku.

Najem mieszkania a bon ciepłowniczy. Czy przysługuje?

Wiele osób pyta, czy najem mieszkania wyklucza z otrzymania pomocy. Odpowiedź brzmi: nie. Bon przysługuje osobom, dla których dane mieszkanie stanowi centrum życiowej aktywności – tam śpisz, jesz i odpoczywasz. Prawo do bonu nie zależy od prawa własności do nieruchomości.

Musisz jednak pamiętać o bardzo ważnej zasadzie: jedno gospodarstwo domowe pod wskazanym adresem otrzymuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Jeśli w tym samym mieszkaniu mieszka kilka rodzin lub osób prowadzących odrębne gospodarstwa, a rachunek za ciepło jest wspólny – bon wypłacany jest tylko raz. W sytuacji, gdy wpłynie kilka wniosków dla tego samego adresu, pierwszeństwo ma osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jak otrzymasz wypłatę pieniędzy?

Wypłata bonu ciepłowniczego może nastąpić na dwa sposoby. Najwygodniejszą formą jest przelew na wskazany rachunek bankowy. We wniosku o wypłatę bonu znajdziesz specjalną część, w której podajesz numer konta oraz imię i nazwisko właściciela rachunku. Nie musi to być Twój osobisty rachunek – możesz wskazać na przykład konto dorosłego dziecka czy innego członka rodziny.

Warto jednak sprawdzić, czy Twoja gmina oferuje również wypłatę gotówkową, na przykład za pośrednictwem kasy urzędu lub przekazu pocztowego, jeśli preferujesz taką formę odbioru środków. Mimo to, urzędy zdecydowanie zachęcają do podawania numerów rachunków bankowych, co jest najbezpieczniejszym i najszybszym sposobem rozliczenia.

Bon ciepłowniczy 2026. Kiedy złożyć wniosek?

Planując złożenie wniosku, pamiętaj o przestrzeganiu terminów. Wnioski o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Po tym terminie złożenie wniosku nie będzie już możliwe, a prawo do świadczenia przepadnie. Zadbaj więc o to, by odpowiednio wcześnie wystąpić do zarządcy budynku o niezbędne zaświadczenie, co pozwoli Ci na spokojne wypełnienie i wysłanie dokumentów w ustawowym czasie.