Świadczenie przedemerytalne 2026. Jak dostać niemal 2000 zł z ZUS przed emeryturą?

Czym jest świadczenie przedemerytalne w 2026 roku?

Państwowy system ubezpieczeń społecznych zabezpiecza osoby starsze, które z przyczyn niezależnych od siebie tracą źródło utrzymania tuż przed oficjalnym zakończeniem aktywności zawodowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca im co miesiąc 1993,76 zł brutto.

Pieniądze te pełnią funkcję pomostu finansowego. ZUS przelewa je co miesiąc aż do dnia, który poprzedza osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Warto pamiętać, że kwotę tę można łączyć z pracą zarobkową, choć obowiązują tu ścisłe limity dorabiania. Po ich przekroczeniu urzędnicy zmniejszą lub całkowicie zawieszą wypłatę.

Urzędnicy podzielili kryteria przyznawania świadczenia na dwie grupy. Pierwszą stanowią warunki wspólne. Musi je spełnić absolutnie każdy człowiek, bez względu na dotychczasową ścieżkę zawodową.

Po pierwsze, musisz posiadać oficjalny status osoby bezrobotnej. Po drugie, powiatowy urząd pracy musi wypłacać Ci zasiłek dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni. W tym czasie nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia lub stażu.

Kluczowy jest tutaj czas. Gdy minie wymagane pół roku pobierania zasiłku, urząd pracy wystawi Ci odpowiednie zaświadczenie. Od dnia wydania tego dokumentu masz dokładnie 30 dni na złożenie wniosku w ZUS. Jeśli brałeś udział w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych, termin 30 dni liczy się od dnia zakończenia tej pracy. Przekroczenie tego terminu poskutkuje natychmiastową odmową przyznania pieniędzy. W wyjątkowych losowych sytuacjach możesz walczyć o przywrócenie terminu, składając specjalne podanie.

Druga grupa kryteriów to warunki indywidualne. Musisz dopasować swoją sytuację do jednego z poniższych wariantów, które zależą od powodu utraty zatrudnienia, wieku oraz udowodnionego stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych).

Likwidacja lub niewypłacalność pracodawcy

Jeśli Twój zakład pracy zbankrutował lub przeszedł w stan likwidacji, a Ty pracowałeś w nim przez minimum 6 miesięcy, musisz spełnić kryterium wieku i stażu:

Kobiety: ukończone 56 lat oraz minimum 20 lat stażu pracy.

Mężczyźni: ukończone 61 lat oraz minimum 25 lat stażu pracy.

Alternatywny wariant pozwala na uzyskanie świadczenia, jeśli do 31 grudnia roku poprzedzającego likwidację firmy kobieta wypracowała 34 lata stażu, a mężczyzna 39 lat.

Jeżeli pracodawca zwolnił Cię z innych przyczyn (np. w ramach zwolnień grupowych lub likwidacji konkretnego stanowiska z powodów ekonomicznych lub technologicznych na mocy przepisów ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy), progi wiekowe i stażowe wyglądają inaczej:

Kobiety: ukończone 55 lat oraz co najmniej 30 lat stażu pracy.

Mężczyźni: ukończone 60 lat oraz co najmniej 35 lat stażu pracy.

Wariant dla osób z bardzo długim stażem

W tym przypadku wiek nie odgrywa żadnej roli. Liczy się wyłącznie długa historia ubezpieczeniowa. Jeśli pracodawca zwalnia Cię z przyczyn dotyczących zakładu pracy (gdzie pracowałeś minimum 6 miesięcy), otrzymasz świadczenie, o ile udowodnisz:

Kobiety: minimum 35 lat stażu pracy.

Mężczyźni: minimum 40 lat stażu pracy.

Praca przy wyrobach z azbestem

Specjalne przywileje przysługują osobom pracującym w trudnych warunkach. Świadczenie otrzymasz bez względu na wiek, jeśli wykażesz 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, z czego co najmniej 10 lat przypadało na pełnowymiarową pracę w zakładach produkujących azbest. Musiałeś również pozostawać w zatrudnieniu w takim zakładzie w dniu 28 września 1997 roku.

Co z przedsiębiorcami, rencistami i opiekunami?

Przepisy nie ograniczają się jedynie do byłych pracowników etatowych. O comiesięczne wsparcie mogą ubiegać się także inne grupy osób, o ile zachowają odpowiednie procedury.

Jeżeli prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą i zbankrutowałeś, również masz prawo do świadczenia. Musisz jednak prowadzić firmę nieprzerwanie przez minimum 24 miesiące przed ogłoszeniem upadłości i opłacić w tym czasie wszystkie składki. Warunkiem koniecznym jest oficjalne postanowienie sądu o upadłości. Do dnia tego postanowienia musisz skończyć 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) oraz posiadać odpowiednio 20 lub 25 lat stażu.

Utrata prawa do renty z ZUS

Osoby, którym wygasło prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą płynnie przejść na świadczenie przedemerytalne. Musisz jednak pobierać rentę nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna Cię za zdolnego do pracy i odbierze rentę, masz dokładnie 30 dni na zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Do dnia ustania renty musisz mieć ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i posiadać staż wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Koniec pobierania świadczeń opiekuńczych

Prawo chroni także osoby, które rezygnują z pracy, by opiekować się chorymi bliskimi. Jeśli straciłeś prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, możesz ubiegać się o pieniądze przedemerytalne. Musisz pobierać wspomniany zasiłek opiekuńczy nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni. Po jego utracie masz 60 dni na rejestrację jako bezrobotny. Kryteria wieku i stażu pozostają standardowe: 55 lat dla kobiet i 20 lat stażu oraz 60 lat dla mężczyzn i 25 lat stażu.

Urzędnicy bardzo drobiazgowo prześwietlają dokumenty dołączone do wniosku. Wymagany przepisami 6-miesięczny okres pracy u ostatniego pracodawcy nie musi być wcale ciągły. Jeśli przed zwolnieniem pracowałeś w danej firmie przez 4 miesiące, ale wcześniej wykorzystałeś tam urlop bezpłatny, a jeszcze wcześniej przepracowałeś u tego samego szefa 2 lata, ZUS uzna ten warunek za spełniony. Do tego półrocznego okresu urzędnicy wliczą czas pobierania zasiłku chorobowego czy opiekuńczego, ale bezwzględnie odrzucą okresy urlopów bezpłatnych. Podczas wyliczania całkowitego stażu pracy ZUS sumuje:

Okresy składkowe (czas realnej pracy i opłacania składek).

(czas realnej pracy i opłacania składek). Okresy nieskładkowe (np. czas studiów, ale tylko do wymiaru jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

(np. czas studiów, ale tylko do wymiaru jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych). Okresy pracy w gospodarstwie rolnym (wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzupełnienia brakujących lat).

(wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzupełnienia brakujących lat). Okresy ubezpieczenia za granicą (w krajach UE, EOG lub państwach związanych z Polską umowami dwustronnymi).

Ważna uwaga dla przedsiębiorców: jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, ale nie opłaciłeś należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ZUS całkowicie wymaże ten okres z Twojego stażu pracy, nawet jeśli podlegasz pod ubezpieczenie obowiązkowo. Jeśli różne okresy ubezpieczenia nakładają się na siebie w tym samym czasie, urzędnicy wybiorą wariant korzystniejszy dla Ciebie.