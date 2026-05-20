Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowy przedmiot z czasów PRL-u, wart fortunę. Miała go niemal każda gospodyni w kuchennej szafce

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
40 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kuchnia, blat kuchenny
Leży zapomniany w szafce lub piwnicy. Sprawdź, czy masz ten przedmiot. Zarobisz krocie/Shutterstock
Wielu z nas trzyma w piwnicach, na strychach lub w głębi kuchennych szafek przedmioty, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak bezwartościowe graty. Tymczasem rynek kolekcjonerski przeżywa obecnie prawdziwy boom na design z połowy XX wieku. To, co kiedyś było codziennością w czasach PRL i lat 50. czy 60., dziś rozbija bank na aukcjach internetowych.

Kultowe naczynia z dawnych lat. Kolekcjonerzy oszaleli na ich punkcie

Okazuje się, że prawdziwym hitem sprzedażowym stało się stare, kolorowe szkło użytkowe. Chodzi przede wszystkim o kultowe wyroby marki Pyrex, które w latach 50. i 60. rewolucjonizowały kuchnie na całym świecie (w tym również trafiały do polskich domów).

Złota szabla ostatniego króla Polski na aukcji. Cena robi wrażenie
Złota szabla ostatniego króla Polski na aukcji. Cena robi wrażenie

Te niezwykle trwałe, żaroodporne naczynia służyły naszym mamom i babciom do pieczenia, zapiekania oraz przechowywania żywności. Przez dekady traktowane jako zwykłe produkty masowe, dziś - dzięki modzie na styl retro i unikalnemu wzornictwu - stały się obiektem pożądania na międzynarodowym rynku antyków.

Te wzory są najcenniejsze. Rekordowe ceny na aukcjach

Nie każde stare naczynie zagwarantuje nam zastrzyk gotówki, ale posiadacze konkretnych serii mogą mówić o ogromnym szczęściu. Poszukiwacze skarbów i kolekcjonerzy polują na rzadkie, kompletne zestawy oraz unikalne wersje kolorystyczne.

Do najbardziej poszukiwanych wzorów należą:

  • Butterprint
  • Pink Daisy
  • Colonial Mist

Jak pokazują dane rynkowe, turkusowa miska typu "Cinderella" została sprzedana na aukcji za około 1525 dolarów (ponad 5 592 zł). To pokazuje, że popyt na te przedmioty stale rośnie.

Co decyduje o wartości?

Przejście od taniej, masowej produkcji do miana luksusowego obiektu pożądania wymaga spełnienia kilku warunków. Jeśli znajdziesz w domu stare naczynia kuchenne, zwróć uwagę na trzy kluczowe czynniki:

  • Stan zachowania: Szkło nie może być wyszczerbione, porysowane ani zmatowione od mycia w zmywarce.
  • Kompletność: Pełne zestawy (np. miski o różnych rozmiarach pasujące do siebie) są warte znacznie więcej niż pojedyncze sztuki.
  • Rzadkość wzoru: Limitowane edycje kolorystyczne osiągają najwyższe kwoty.

Warto pamiętać, że większość popularnych naczyń wciąż ma głównie wartość sentymentalną lub użytkową, ale przed wyrzuceniem czegokolwiek, zawsze warto sprawdzić aktualne portale aukcyjne.

Źródło: Polskiobserwator

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Media
Tematy: PRLkuchniapieniądzenaczynia
Powiązane
PRL
Pełen nostalgii QUIZ o życiu w czasach PRL. Na pytaniu nr 8 nikt nie polegnie
Quiz. Kartki na mięso, meblościanka i Pewex. Jak dobrze znasz PRL? Tylko urodzeni przed 1989 rokiem zdobędą 10/10m
Quiz. Kartki na mięso, meblościanka i Pewex. Jak dobrze znasz PRL? Tylko urodzeni przed 1989 rokiem zdobędą 10/10
Podchwytliwy Quiz. Życie codzienne w czasach PRL-u. Tylko mistrz uzyska 10/10
Podchwytliwy Quiz. Życie codzienne w czasach PRL-u. Tylko mistrz uzyska 10/10
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowy przedmiot z czasów PRL-u, wart fortunę. Miała go niemal każda gospodyni w kuchennej szafce »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska
Sędziowie KRS odbili się od drzwi siedziby TK. "Święczkowski stwierdził, że to jego prywatny Trybunał"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj