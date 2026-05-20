Kultowe naczynia z dawnych lat. Kolekcjonerzy oszaleli na ich punkcie

Okazuje się, że prawdziwym hitem sprzedażowym stało się stare, kolorowe szkło użytkowe. Chodzi przede wszystkim o kultowe wyroby marki Pyrex, które w latach 50. i 60. rewolucjonizowały kuchnie na całym świecie (w tym również trafiały do polskich domów).

Te niezwykle trwałe, żaroodporne naczynia służyły naszym mamom i babciom do pieczenia, zapiekania oraz przechowywania żywności. Przez dekady traktowane jako zwykłe produkty masowe, dziś - dzięki modzie na styl retro i unikalnemu wzornictwu - stały się obiektem pożądania na międzynarodowym rynku antyków.

Te wzory są najcenniejsze. Rekordowe ceny na aukcjach

Nie każde stare naczynie zagwarantuje nam zastrzyk gotówki, ale posiadacze konkretnych serii mogą mówić o ogromnym szczęściu. Poszukiwacze skarbów i kolekcjonerzy polują na rzadkie, kompletne zestawy oraz unikalne wersje kolorystyczne.

Do najbardziej poszukiwanych wzorów należą:

Butterprint

Pink Daisy

Colonial Mist

Jak pokazują dane rynkowe, turkusowa miska typu "Cinderella" została sprzedana na aukcji za około 1525 dolarów (ponad 5 592 zł). To pokazuje, że popyt na te przedmioty stale rośnie.

Co decyduje o wartości?

Przejście od taniej, masowej produkcji do miana luksusowego obiektu pożądania wymaga spełnienia kilku warunków. Jeśli znajdziesz w domu stare naczynia kuchenne, zwróć uwagę na trzy kluczowe czynniki:

Stan zachowania: Szkło nie może być wyszczerbione , porysowane ani zmatowione od mycia w zmywarce.

, porysowane ani zmatowione od mycia w zmywarce. Kompletność: Pełne zestawy (np. miski o różnych rozmiarach pasujące do siebie) są warte znacznie więcej niż pojedyncze sztuki.

(np. miski o różnych rozmiarach pasujące do siebie) są warte znacznie więcej niż pojedyncze sztuki. Rzadkość wzoru: Limitowane edycje kolorystyczne osiągają najwyższe kwoty.

Warto pamiętać, że większość popularnych naczyń wciąż ma głównie wartość sentymentalną lub użytkową, ale przed wyrzuceniem czegokolwiek, zawsze warto sprawdzić aktualne portale aukcyjne.

Źródło: Polskiobserwator