Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą oficjalne nabory dla mieszkańców już w II kwartale 2026 roku, a dokładnie 1 czerwca 2026 roku. Sam proces przyjmowania wniosków wystartuje niedługo później - 22 czerwca 2026 roku. Program skierowany jest do osób fizycznych, a finansowanie pochodzi ze środków unijnych w ramach Funduszy Europejskich (FEnIKS 2021-2027).

Kluczowe parametry dofinansowania:

Maksymalna kwota dotacji: do 8 tys. zł

Intensywność wsparcia: do 90 proc. kosztów kwalifikowanych

Całkowity budżet programu: 173 mln zł

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja obejmuje szeroki zakres działań mających na celu zatrzymanie i efektywne wykorzystanie wody na terenie nieruchomości - bez konieczności odprowadzania jej do kanalizacji (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych). Środki można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę, rozbudowę oraz uruchomienie instalacji. Wsparcie obejmuje cztery główne obszary:

Zbieranie wód opadowych : Konstrukcja instalacji zbierających wodę z dachów, chodników oraz innych powierzchni nieprzepuszczalnych.

: Konstrukcja instalacji zbierających wodę z dachów, chodników oraz innych powierzchni nieprzepuszczalnych. Retencja w gruncie : Budowa takich elementów jak studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte oraz rozszczelnienie nawierzchni.

: Budowa takich elementów jak studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte oraz rozszczelnienie nawierzchni. Magazynowanie w zbiornikach : Zakup szczelnych zbiorników do gromadzenia deszczówki o łącznej pojemności minimum 2 m³.

: Zakup szczelnych zbiorników do gromadzenia deszczówki o łącznej pojemności minimum 2 m³. Wykorzystanie deszczówki: Zakup pomp, zraszaczy czy central dystrybucji wody przeznaczonych do nawadniania ogrodu i celów domowych.

Kto może wnioskować o środki i jakie są wyłączenia?

Uprawnionymi wnioskodawcami (grantobiorcami) są osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, służącym do stałego lub czasowego zamieszkania.

Należy pamiętać o kluczowym warunku programu: objęte są nim wyłącznie inwestycje już zakończone. Koszty kwalifikowane są uznawane od 1 lipca 2024 roku, co oznacza, że osoby, które zrealizowały lub realizują inwestycję po tej dacie, będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów. Umowa zawierana z grantobiorcą pełni jednocześnie funkcję rozliczenia.

Dofinansowania nie można uzyskać na przedsięwzięcia lub elementy, które zostały już sfinalizowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW (przykładem jest m.in. program Moja Woda). Dotowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ani działalności rolniczej.

Jak złożyć wniosek i otrzymać dotację?

Procedura ubiegania się o środki w ramach programu Mikroretencja opiera się na czterech krokach:

Wykonaj inwestycję : W pierwszej kolejności należy zainstalować system zbierania, magazynowania lub retencji wód opadowych. Konieczne jest zachowanie wszystkich faktur lub dokumentów potwierdzających koszty poniesione od dnia 1 lipca 2024 roku.

: W pierwszej kolejności należy zainstalować system zbierania, magazynowania lub retencji wód opadowych. Konieczne jest zachowanie wszystkich faktur lub dokumentów potwierdzających koszty poniesione od dnia 1 lipca 2024 roku. Sprawdź nabór w swoim województwie : Ponieważ nabory będą prowadzone lokalnie, należy odwiedzić stronę internetową WFOŚiGW właściwego dla województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, aby zapoznać się z regulaminem naboru oraz listą wymaganych dokumentów. Każdy fundusz regionalny ogłasza nabory na własnych zasadach w ramach ogólnych reguł programu.

: Ponieważ nabory będą prowadzone lokalnie, należy odwiedzić stronę internetową WFOŚiGW właściwego dla województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, aby zapoznać się z regulaminem naboru oraz listą wymaganych dokumentów. Każdy fundusz regionalny ogłasza nabory na własnych zasadach w ramach ogólnych reguł programu. Złóż wniosek do WFOŚiGW : Skompletuj wymaganą dokumentację i złóż wniosek bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 22 czerwca 2026 roku.

: Skompletuj wymaganą dokumentację i złóż wniosek bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 22 czerwca 2026 roku. Podpisz umowę i otrzymaj dotację: Po pozytywnej weryfikacji dokumentów i ocenie wniosku następuje podpisanie umowy z WFOŚiGW, która stanowi jednocześnie rozliczenie inwestycji. Następnie środki z dotacji są wypłacane wnioskodawcy.