Wielka okazja na markową kawę z dużą obniżką – od dziś do soboty

To oznacza, że jeśli jest się fanem tej marki, można zrobić zapas dobrej kawy na dłuższy czas, korzystając tylko z tej jednej okazji.

Dobra kawa w okazyjnej cenie: druga 60 procent taniej

To w sklepach Lidla można od czwartku kupić nawet cztery opakowania kawy Jacobs, płacąc za co drugą tylko 40 procent jej regularnej ceny.

Do wyboru jest kawa ziarnista, kawa mielona i aż cztery gatunki kawy rozpuszczalnej. Rozpuszczalne kawy Jacobs w Polsce są niezwykle popularne i skutecznie konkurują z Nescafe, która – jako legendarna neska – swój popularność ma jeszcze mocno ugruntowaną w czasach PRL kiedy to była obiektem marzeń i prawdziwym rarytasem. W tej bieżącej promocji są także dwa niezwykle popularne gatunki kawy Jacobs: Cronat Gold i Crema Instant.

Dobre kawy w okazyjnej cenie: ile można zaoszczędzić

Mając na uwadze fakt, iż półkilogramowe opakowanie kawy tej marki kosztuje około 40 zł, jak łatwo policzyć zaoszczędzić można w ramach tej promocji nawet 32 zł, kupując cztery opakowania, bo dwa z nich będą w cenie, po odliczeniu promocji, po 16 zł.

Oczywiście kawa rozpuszczalna jest w mniejszych opakowaniach i cena jednostkowa w tym przypadku jest niższa, niższa też będzie więc zaoszczędzona kwota.

Mniej okazale wypadnie też oszczędność jeśli zdecydujemy się na zakup różnych kaw w jednej transakcji, trzeba bowiem pamiętać o drugiej zasadzie promocji – 60 proc. jest niżcza cena drugiego opakowania, ale tego tańszego produktu.