Renta wdowia 2026 i 2027. Tyle ZUS wypłaci seniorom pieniędzy

Rok 2027 przyniesie seniorom znaczącą podwyżkę. Zgodnie z przyjętym mechanizmem, udział drugiego świadczenia w tzw. zbiegu wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. W praktyce oznacza to, że wdowa lub wdowiec otrzyma 100 proc. wyższego świadczenia (np. swojej emerytury) oraz 25 proc. emerytury zmarłego małżonka.

ZUS przeliczy te kwoty automatycznie do stycznia 2027 roku. Seniorzy nie muszą składać nowych wniosków, aby otrzymać wyższą stawkę. System sam wybierze najkorzystniejszy wariant dla świadczeniobiorcy.

Jak zmieniły się wypłaty w 2026 roku?

W marcu 2026 roku rząd przeprowadził waloryzację emerytur i rent o 5,3 proc. Podwyżka ta objęła również rentę wdowią. Kluczową zmianą było podniesienie maksymalnego limitu łącznych świadczeń. Obecnie senior może pobierać maksymalnie 5 935,47 zł brutto. Kwota ta stanowi trzykrotność najniższej emerytury. Jeśli suma Twoich świadczeń przekroczy ten próg, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłatę.

Ile pieniędzy wpłynie na konto? Wyliczenia

Jak podaje portal gazetawroclawska.pl, wzrost udziału drugiego świadczenia do 25 proc. realnie zwiększy domowe budżety. Oto prognozowane kwoty (przy założeniu pobierania 100 proc. renty rodzinnej i części własnej emerytury):

Przy rencie rodzinnej 2000 zł: w 2026 r. senior otrzymuje ok. 2300 zł, a w 2027 r. dostanie ok. 2500 zł (wzrost o 200 zł).

Przy rencie rodzinnej 2500 zł: w 2026 r. senior otrzymuje ok. 2840 zł, a w 2027 r. dostanie ok. 3070 zł (wzrost o 230 zł).

Przy rencie rodzinnej 3000 zł: w 2026 r. senior otrzymuje ok. 3415 zł, a w 2027 r. dostanie ok. 3700 zł (wzrost o 280 zł).

Przy rencie rodzinnej 3500 zł: w 2026 r. senior otrzymuje ok. 3990 zł, a w 2027 r. dostanie ok. 4315 zł (wzrost o 325 zł).

Przy rencie rodzinnej 4000 zł: w 2026 r. senior otrzymuje ok. 4525 zł, a w 2027 r. dostanie ok. 4875 zł (wzrost o 350 zł).

Przy rencie rodzinnej 4500 zł: w 2026 r. senior otrzymuje ok. 5100 zł, a w 2027 r. dostanie ok. 5500 zł (wzrost o 400 zł).

Przy rencie rodzinnej 5500 zł: ze względu na limity, senior w 2027 r. otrzyma ok. 5950 zł (wzrost o 300 zł).

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

ZUS przypomina, że aby łączyć świadczenia, musisz spełnić konkretne warunki. Musisz mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci partnera. Warunkiem koniecznym jest również to, abyś obecnie nie pozostawał w nowym związku małżeńskim. Największą grupę korzystających z renty wdowiej stanowią obecnie osoby w wieku od 81 do 90 lat.