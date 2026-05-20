Ważne świadczenie z ZUS, o którym wie niewiele osób. Prawie 690 zł co miesiąc

Dodatek dla sieroty zupełnej to specjalne świadczenie pieniężne, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze te stanowią dodatek do pobieranej renty rodzinnej. Świadczenie wspiera osoby, które utraciły oboje rodziców. Warto podkreślić, że dodatek nie funkcjonuje jako samodzielna wypłata – przysługuje on wyłącznie osobom, które już pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu.

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku wynosi 689,17 zł miesięcznie. Kwota ta rośnie co roku podczas marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Zasady przyznawania pieniędzy precyzuje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatek otrzymasz, jeśli jesteś osobą uprawnioną do renty rodzinnej i nie posiadasz obojga rodziców (lub gdy ojciec jest nieznany).

Wdowy i wdowcy nie otrzymają tego świadczenia. Dodatek przysługuje wyłącznie osobom, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, a nie po zmarłym współmałżonku.

Wiek nie zawsze stanowi barierę. Choć najczęściej pieniądze otrzymują uczniowie i studenci, dodatek może trafić również do osoby dorosłej. Warunkiem jest nabycie prawa do renty rodzinnej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy powstałą przed 16. rokiem życia (lub w trakcie nauki przed 25. rokiem życia).

Miejsce zamieszkania nie wyklucza. Przebywanie w rodzinie zastępczej nie stanowi przeszkody w uzyskaniu dodatku.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

ZUS nie przyznaje tych pieniędzy "z urzędu". Musisz samodzielnie podjąć inicjatywę i złożyć odpowiedni wniosek, oznaczony symbolem ERRD. Wraz z wnioskiem musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną:

Dokumenty stwierdzające daty zgonu obojga rodziców.

Jeśli ojciec był nieznany – akt zgonu matki oraz akt urodzenia z adnotacją o braku danych ojca.

Jeśli nie chcesz samodzielnie kompletować dokumentów z urzędów stanu cywilnego, możesz poprosić ZUS o ich pozyskanie. Urzędnicy mogą samodzielnie wystąpić do odpowiedniego urzędu o skrócone akty zgonu lub urodzenia.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), za pośrednictwem poczty polskiej, poprzez polski urząd konsularny (jeśli mieszkasz za granicą).

ZUS podejmie decyzję w ciągu 30 dni

Wniosek o dodatek możesz złożyć w dowolnym momencie po spełnieniu warunków. Organ rentowy po przeanalizowaniu dokumentacji wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej podjęcia.

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, masz prawo do odwołania. Wniesiesz je pisemnie lub ustnie do protokołu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie kierujesz do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Co ważne, całe postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.