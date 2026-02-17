ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny w dwóch konkretnych przypadkach. Co ważne, stan majątkowy i wysokość Twoich dochodów nie mają tutaj żadnego znaczenia. Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS sam przyzna Ci dodatek "z urzędu". Nie musisz wypełniać żadnych formularzy ani odwiedzać urzędu. Pieniądze po prostu zaczną wpływać na Twoje konto. Jeśli masz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, otrzymasz dodatek wcześniej, nawet przed 75. urodzinami. W tej sytuacji musisz jednak złożyć odpowiedni wniosek.

Jeśli nie masz jeszcze 75 lat, ale stan Twojego zdrowia wymaga stałej opieki, musisz przejść przez procedurę orzeczniczą. Przygotuj następujące dokumenty:

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (dostępny w placówkach ZUS lub na stronie internetowej).

(dostępny w placówkach ZUS lub na stronie internetowej). Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) : Musi je wypełnić Twój lekarz prowadzący. Pamiętaj: lekarz musi wystawić druk nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

: Musi je wypełnić Twój lekarz prowadzący. Pamiętaj: lekarz musi wystawić druk nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Dokumentacja medyczna: Karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań i historia choroby pomogą lekarzowi orzecznikowi ZUS podjąć decyzję.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku? Ważny wyjątek

Istnieje jeden istotny warunek, który może pozbawić Cię prawa do tych pieniędzy. ZUS wstrzyma wypłatę dodatku, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Dlaczego tak się dzieje? Państwo uznaje, że w takich placówkach masz zapewnioną pełną opiekę i wyżywienie, dlatego dodatkowe wsparcie finansowe na ten cel nie jest już wypłacane.

Warto wiedzieć, że dodatek pielęgnacyjny z ZUS to co innego niż zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Nie możesz pobierać obu tych świadczeń jednocześnie. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz natychmiast poinformować o tym swój urząd gminy, aby przestał wypłacać zasiłek. W przeciwnym razie będziesz musiał oddać nienależnie pobrane pieniądze.

Obecnie, do końca lutego 2026 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł. Od 1 marca ta kwota przechodzi do historii. Dzięki wskaźnikowi waloryzacji na poziomie 5,3 proc., świadczenie wzrośnie o 18,46 zł miesięcznie. ZUS wypłaci te pieniądze razem z Twoją emeryturą lub rentą. Nie musisz martwić się o podatek – dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opodatkowania.