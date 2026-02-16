Obecnie wysokość renty zależy od stopnia Twojej niezdolności do pracy. ZUS wylicza każdą kwotę indywidualnie, biorąc pod uwagę Twoje dotychczasowe zarobki oraz lata pracy. Istnieją jednak kwoty minimalne, poniżej których świadczenie nie może spaść. Do 28 lutego 2026 roku obowiązują następujące stawki minimalne:

1878,91 zł – przy całkowitej niezdolności do pracy.

– przy całkowitej niezdolności do pracy. 1409,18 zł – przy częściowej niezdolności do pracy.

Renta z ZUS. Ile wyniesie od 1 marca 2026?

Od 1 marca idą zmiany. Nowelizacja przepisów zakłada wzrost świadczeń. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do poziomu 1483,87 zł. Dodatkowo rząd zwiększa kwotę graniczną świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o ponad 135 zł – łącznie wyniesie ona 2687,67 zł.

Kto może ubiegać się o rentę?

ZUS nie przyznaje renty automatycznie. Musisz udowodnić, że spełniasz trzy główne kryteria. Lekarz orzecznik ZUS musi oficjalnie uznać Cię za osobę całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy. Musisz wykazać odpowiedni łączny staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Twoje problemy ze zdrowiem muszą pojawić się w czasie trwania ubezpieczenia (np. gdy pracowałeś) lub nie później niż 18 miesięcy po jego ustaniu.

Istnieje ważny wyjątek od trzeciego punktu. Jeśli lekarz stwierdzi Twoją całkowitą niezdolność do pracy, a Ty posiadasz bardzo długi staż (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn), otrzymasz rentę nawet jeśli niezdolność powstała długo po zakończeniu pracy.

Ile lat musisz przepracować?

Wymagany staż zależy od wieku, w którym dopadła Cię choroba lub wypadek. Im jesteś starszy, tym więcej lat pracy musisz udowodnić:

Poniżej 20 lat – wystarczy 1 rok stażu.

– wystarczy 20 – 22 lata – potrzebujesz 2 lat stażu.

potrzebujesz 22 – 25 lat – musisz mieć 3 lata stażu.

– musisz mieć 25 – 30 lat – wymagane są 4 lata stażu.

wymagane są Powyżej 30 lat – musisz wykazać 5 lat stażu, przy czym te 5 lat musi przypadać na ostatnią dekadę przed złożeniem wniosku.

Staż to suma okresów składkowych (praca) i nieskładkowych (np. studia, chorobowe). Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekraczać jednej trzeciej okresów składkowych. Jeśli studiowałeś 5 lat, a pracowałeś tylko 3, ZUS zaliczy Ci 3 lata pracy i tylko 1 rok studiów. Łącznie Twój staż wyniesie 4 lata.

Rodzaje renty: stała, okresowa czy szkoleniowa?

W zależności od rokowań lekarza, ZUS może przyznać Ci jeden z trzech rodzajów świadczenia:

Renta stała: Otrzymasz ją, jeśli lekarz uzna, że Twoja niezdolność do pracy jest trwała i nie ma szans na poprawę zdrowia.

Otrzymasz ją, jeśli lekarz uzna, że Twoja niezdolność do pracy jest trwała i nie ma szans na poprawę zdrowia. Renta okresowa: Dostaniesz ją na konkretny czas, jeśli istnieje szansa na powrót do sprawności. Przed końcem terminu możesz złożyć wniosek o ponowne badanie.

Dostaniesz ją na konkretny czas, jeśli istnieje szansa na powrót do sprawności. Przed końcem terminu możesz złożyć wniosek o ponowne badanie. Renta szkoleniowa: To ciekawa opcja dla osób, które nie mogą pracować w dotychczasowym zawodzie, ale mogą się przekwalifikować. ZUS płaci Ci przez 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 3 lat), abyś mógł nauczyć się nowej profesji pod okiem urzędu pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Jak złożyć wniosek?

Proces wymaga skrupulatności w dokumentacji. Krok 1 to wizyta u lekarza prowadzącego. Poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Pamiętaj, że jest ono ważne tylko miesiąc. Krok 2 to wypełnienie formularzy ZUS. Pobierz i wypełnij wniosek ERN oraz informację o stażu ERP-6. Krok 3 to dokumentacja zarobków. Przygotuj druk ERP-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu) od swoich byłych pracodawców. Krok 4 to złożenie kompletu dokumentów. Udaj się do oddziału ZUS osobiście, wyślij dokumenty pocztą lub skorzystaj z platformy PUE ZUS (wymaga profilu zaufanego).

Praca na rencie. Ile możesz dorobić w 2026 roku?

Bycie rencistą nie oznacza całkowitego zakazu pracy. Możesz dorabiać do swojego świadczenia, ale musisz pilnować limitów przychodów. Przekroczenie konkretnych kwot spowoduje, że ZUS zmniejszy lub całkowicie zawiesi Twoją rentę. Zgodnie z danymi obowiązującymi od grudnia 2025 roku:

Zmniejszenie renty: Następuje po przekroczeniu miesięcznego przychodu w kwocie 6140,20 zł (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

(70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Zawieszenie renty: Następuje po przekroczeniu kwoty 11 403,30 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wyjątkiem jest renta szkoleniowa – w jej przypadku nie możesz osiągać żadnego przychodu, ponieważ jej celem jest nauka nowego zawodu, a nie wspieranie obecnej pracy.