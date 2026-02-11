Program "Mama 4+" to koło ratunkowe dla seniorów, którzy poświęcili się rodzinie kosztem pracy zarobkowej. ZUS wypłaca to świadczenie osobom, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne utrzymanie. Najważniejszą cechą tego dodatku jest fakt, że państwo przyznaje go nawet tym rodzicom, którzy nigdy nie opłacali składek ubezpieczeniowych. O pieniądze mogą ubiegać się:

Kobiety po 60. roku życia , które urodziły i wychowały (lub tylko wychowały) co najmniej czworo dzieci.

Mężczyźni po 65. roku życia, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub zaprzestała ich wychowywania przez długi czas.

Urzędnicy wymagają również, aby wnioskodawca mieszkał w Polsce i posiadał tu "ośrodek interesów życiowych" przez minimum 10 lat (licząc od ukończenia 16. roku życia).

Świadczenie "Mama 4+". Ile pieniędzy wpłynie na konto?

W 2026 roku wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi 1 878,91 zł brutto. Kwota ta odpowiada najniższej emeryturze i podlega corocznej waloryzacji w marcu. Warto jednak zrozumieć mechanizm wypłaty, ponieważ nie każdy otrzyma pełną sumę. Pełną kwotę 1 878,91 zł otrzyma rodzic, jeśli nie pobiera żadnej emerytury ani renty. Jeśli obecna emerytura jest niższa od minimalnej, ZUS wypłaci różnicę. Przykładowo, przy emeryturze w wysokości 1200 zł, rodzic otrzyma dodatkowe 678,91 zł. Zanim organ wyda decyzję, dokładnie prześwietli sytuację majątkową. Państwo chce mieć pewność, że środki trafią do osób faktycznie potrzebujących wsparcia.

Pieniądze nie trafiają do rodziców automatycznie. Musisz wykazać inicjatywę i złożyć odpowiedni wniosek w ZUS lub KRUS. Najwygodniej zrobisz to przez internet (Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS), ale możesz też udać się do placówki osobiście. Przygotuj niezbędne dane: numery PESEL wszystkich dzieci, oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, akty urodzenia dzieci (jeśli urodziły się za granicą i nie figurują w polskich rejestrach). Pamiętaj, że prawo do pieniędzy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym urzędnik wyda pozytywną decyzję.

Przełom dla ojców. Program "Rodzice 4+"

Rząd kończy prace nad nowelizacją przepisów, która zlikwiduje dotychczasową dyskryminację mężczyzn. Do tej pory ojciec mógł starać się o "emeryturę matczyną" głównie w tragicznych okolicznościach, np. po śmierci matki dzieci. Nowy projekt "Rodzice 4+" stawia na partnerstwo. Wkrótce ojciec otrzyma świadczenie, jeśli przejmie główny ciężar wychowania dzieci, na przykład z powodu długotrwałej choroby partnerki. Nie będzie musiał udowadniać jej "winy" czy całkowitego porzucenia rodziny. Rząd obiecuje przepisy przejściowe, które zagwarantują, że nikt nie straci raz nabytych uprawnień.

"Aktywny Rodzic" i inne dodatki w 2026 roku

"Mama 4+" to rozwiązanie dla seniorów, ale obecni rodzice mają do dyspozycji jeszcze nowocześniejszy system wsparcia. Od 1 października 2024 roku działa program "Aktywny Rodzic", który w 2026 roku jest już standardem. Program dzieli się na trzy ścieżki:

Aktywni rodzice w pracy: 1500 zł miesięcznie na dziecko (12–35 miesiąc życia), gdy oboje rodziców pracuje.

miesięcznie na dziecko (12–35 miesiąc życia), gdy oboje rodziców pracuje. Aktywnie w żłobku: Do 1500 zł dopłaty do czesnego w żłobku lub klubie dziecięcym.

Do dopłaty do czesnego w żłobku lub klubie dziecięcym. Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku 12–35 miesięcy, bez względu na aktywność zawodową rodziców.

Pieniądze na opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami

W 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie. Otrzymują je rodzice, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się dzieckiem wymagającym stałej pomocy. Kwota ta jest regularnie waloryzowana.