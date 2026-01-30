To świadczenie trafi do Ciebie, jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że nie możesz już pracować w swoim zawodzie, ale możesz nauczyć się nowego. Musisz spełnić kilka warunków stażowych. Wymagany okres składkowy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy:

do 20 lat: 1 rok stażu,

20–22 lata: 2 lata stażu,

22–25 lat: 3 lata stażu,

25–30 lat: 4 lata stażu,

powyżej 30 lat: 5 lat stażu (w tym okres ten musi przypadać w ostatnim dziesięcioleciu).

Jeśli Twoja niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub choroby zawodowej, ZUS nie wymaga od Ciebie posiadania stażu ubezpieczeniowego.

Renta szkoleniowa 2026. Ile wynosi?

W 2026 roku renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru, z której wylicza się Twoje świadczenie. Prawo gwarantuje jednak kwotę minimalną. Do 28 lutego 2026 roku najniższa renta szkoleniowa wynosi 1 409,18 zł brutto. Renty szkoleniowej nie możesz łączyć z pracą. Jeśli zaczniesz osiągać jakiekolwiek przychody, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia bez względu na to, ile zarobisz.

Renta szkoleniowa. Na jak długo ZUS przyznaje wsparcie?

Standardowo ZUS przyznaje rentę na 6 miesięcy. Jest to czas na udział w kursach i zdobycie nowych uprawnień. Jeśli Twoje przekwalifikowanie wymaga więcej czasu, urząd może wydłużyć ten okres nawet do 30 miesięcy. Z drugiej strony, starosta może zawnioskować o skrócenie tego czasu, jeśli uzna, że nie poddajesz się szkoleniu lub przekwalifikowanie w Twoim przypadku jest niemożliwe.

Renta szkoleniowa. Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o pieniądze, musisz przygotować komplet dokumentów: wniosek ERN (dostępny na stronie ZUS lub PUE ZUS), zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed wnioskiem), dokumentację medyczną i wywiad zawodowy (jeśli nadal pracujesz), dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, okresy służby wojskowej itp.). Wniosek złóż osobiście w placówce ZUS, wyślij pocztą lub skorzystaj z platformy internetowej PUE ZUS. Masz na to czas najlepiej 30 dni przed końcem pobierania zasiłku chorobowego.