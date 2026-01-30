Mężczyźni to 1/3 wszystkich osób pobierających zasiłek macierzyński

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał w piątek, że w 2025 r. mężczyźni stanowili 33,4 proc. wszystkich osób pobierających zasiłek macierzyński, wobec 33,8 proc. w 2024 r. Choć udział ten jest na zbliżonym poziomie, to w poszczególnych rodzajach urlopów widoczne są istotne zmiany strukturalne.

Urlop rodzicielski

Dane ZUS pokazują, że najbardziej dynamiczny wzrost dotyczy urlopu rodzicielskiego. W 2024 r. ojcowie stanowili 12,3 proc. osób pobierających zasiłek macierzyński z tego tytułu, natomiast w 2025 r. było ich już 16,7 proc. To wzrost o ponad cztery punkty procentowe rok do roku, który nastąpił mimo spadku liczby urodzeń. Potwierdza to rosnącą aktywność ojców w korzystaniu z tego uprawnienia.

Urlop ojcowski

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka. Nie może być on przeniesiony na inną osobę, np. matkę dziecka. Przysługuje też ojcom adopcyjnym.

Urlop ojcowski może trwać do dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, natomiast przy adopcji – do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (jednocześnie nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia). Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo w całości (dwa tygodnie), albo dzieląc go na dwie równe części (po jednym tygodniu).

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?

ZUS przypomniał, że o urlop należy wystąpić do swojego pracodawcy. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca musi uwzględnić złożony w odpowiednim terminie i kompletny wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu ojcowskiego. Jeżeli pracownik złoży wniosek o urlop ojcowski z naruszeniem 7-dniowego terminu, czyli np. tylko z trzy dniowym wyprzedzeniem, pracodawca ma prawo nie uwzględnić wniosku.

Ile może trwać urlop rodzicielski?

Wymiar urlopu rodzicielskiego zmienił się od 26 kwietnia 2023 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy wdrażającej dyrektywę unijną w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. To tzw. dyrektywa work-life balance.

Łączny czas trwania urlopu rodzicielskiego został wydłużony do 41 tygodni – jeśli urodziło się lub rodzina przyjęła na wychowanie jedno dziecko do 43 tygodni – jeśli urodziło się lub rodzina przyjęła na wychowanie dwoje lub więcej dzieci jednocześnie.

Rodzice dzieci, które mają zaświadczenie „za życiem”, mają prawo do dłuższego urlopu rodzicielskiego – nawet do 65 tygodni – jeśli przy jednym porodzie urodziło się jedno dziecko lub 67 tygodni – jeśli przy jednym porodzie urodziło się dwoje lub więcej dzieci.

Zakład zaznaczył, że kluczową zmianą wprowadzoną w 2023 r. jest 9-tygodniowa, nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego, przysługująca każdemu z rodziców indywidualnie. Tego prawa nie można przekazać drugiemu z rodziców. Jeśli uprawnienie to nie zostanie wykorzystane, przepada.

W praktyce oznacza to, że każdy z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ponadto rodzice nie mogą się podzielić tą częścią urlopu.

Prawo do nieprzenoszalnych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zarówno pracującej matce dziecka, jak i pracującemu ojcu, a pozostałym wymiarem urlopu, czyli 23 albo 25 tygodniami rodzice dziecka mogą podzielić się według swojego uznania. To rozwiązanie - jak podkreślił ZUS - ma zwiększyć udział ojców w opiece nad dziećmi i jest jednym z głównych mechanizmów promowanych przez dyrektywę work-life balance.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński za okres tych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Wówczas wysokość zasiłku będzie wynosić 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego składa się podobnie jak wniosek o urlop ojcowski, ale z większym wyprzedzeniem, czyli nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Przepisy przewidują także możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Aby podjąć pracę, trzeba złożyć pisemny wniosek na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Pracodawca powinien uprzednio wyrazić zgodę na powrót rodzica pracownika do pracy.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może być wykorzystany jednorazowo albo podzielony na maksymalnie pięć części.

Ostatnia część urlopu może przypadać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy sześć lat, przy czym inne są zasady, jeśli chodzi o dziecko przyjęte na wychowanie. Szczegóły dostępne są na stronie www.zus.pl.