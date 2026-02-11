Adam Nycz złożył petycję, która wywołała lawinę komentarzy. Autor proponuje wprowadzenie 800 zł dodatku do emerytury za każde wychowane i pracujące dziecko, które odprowadza podatki w Polsce. Pomysłodawca argumentuje, że to sprawiedliwa rekompensata. Seniorzy wychowywali swoje dzieci w czasach, gdy państwo nie oferowało programów wsparcia takich jak obecne "Rodzina 800+". Dziś te dzieci tworzą dochód narodowy i finansują system emerytalny, dlatego ich rodzice powinni otrzymać za to wymierną korzyść.

Argumenty seniorów. "My nie dostaliśmy nic"

Autor petycji wylicza, że obecni rodzice otrzymają od państwa łącznie ponad 172 tysiące złotych na jedno dziecko do jego 18. roku życia. Seniorzy czują się pominięci w systemie wsparcia. Zwracają uwagę na trzy kluczowe problemy:

Spadek wartości emerytur w stosunku do średniej pensji.

Brak wsparcia finansowego w latach, gdy sami byli rodzicami.

Rosnące obciążenia podatkowe emerytur.

Dla wielu osób starszych 800 plus miałoby być formą "emerytury obywatelskiej" za wkład w rozwój społeczeństwa.

Ministerstwo odpowiada

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło stanowisko w tej sprawie, ale nie mamy dobrych wiadomości dla entuzjastów pomysłu. Resort podkreśla, że program "Rodzina 800+" służy wspieraniu obecnych rodziców w bieżącym wychowywaniu dzieci. Kluczowy argument ministerstwa jest prosty: obecne prawo nie przewiduje dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci w przeszłości. Resort skupia się na uszczelnianiu obecnego systemu i waloryzacji świadczeń dla dzieci, unikając deklaracji o nowych wypłatach dla seniorów.

Choć "800 plus dla seniora" pozostaje w sferze postulatów, w 2026 roku emeryci mogą korzystać z innych form wsparcia.

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające to dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, który wynosi do 500 zł miesięcznie. Łączny dochód (emerytura + dodatki) nie może przekroczyć 2552,39 zł brutto. Aby dostać dodatek trzeba złożyć wniosek (druk ESUN) i posiadać orzeczenie o niesamodzielności.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które rośnie wraz z wiekiem lub pogarszającym się stanem zdrowia. Od 1 marca 2026 r. wyniesie 365,91 zł. ZUS przyzna Ci go automatycznie, gdy skończysz 75 lat. Możesz go dostać wcześniej, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Czy 800 plus dla seniora wejdzie w życie?

Na ten moment "800 plus dla seniora" nie istnieje jako obowiązujące prawo. W 2026 roku nie trwają żadne zaawansowane prace legislacyjne nad tym projektem. Jest to jedynie propozycja społeczna, która ma nikłe szanse na realizację w najbliższym czasie ze względu na ogromne koszty dla budżetu państwa. Seniorzy muszą opierać się na corocznej waloryzacji, trzynastej i czternastej emeryturze oraz dodatku pielęgnacyjnym.