Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Aby nie obawiać się o domowy budżet, warto pilnować terminów. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje wypłatę pieniędzy do 30 czerwca (zachowanie ciągłości). Złożenie wniosku po maju może skutkować opóźnieniem w przelewach i brakiem wyrównania za czerwiec. ZUS przypomina, że wnioski przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną. Pieniądze trafią na konto bankowe – nie ma możliwości odbioru gotówki w kasie.

800 plus. Jak najszybciej złożyć wniosek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprościł procedurę. Jeśli pobierałeś świadczenie w poprzednim roku, Twoje dane są już w systemie. Dostępne kanały składania wniosków:

Aplikacja mZUS: Najszybsza metoda – jeśli dane dziecka się nie zmieniły, kreator utworzy wniosek automatycznie.

Najszybsza metoda – jeśli dane dziecka się nie zmieniły, kreator utworzy wniosek automatycznie. Platforma eZUS (PUE ZUS): System sam pobierze dane dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

System sam pobierze dane dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Bankowość elektroniczna: Większość polskich banków posiada specjalną zakładkę do składania wniosków urzędowych.

Większość polskich banków posiada specjalną zakładkę do składania wniosków urzędowych. Portal Emp@tia: Oficjalny portal rządowy dla rodzin.

Ważne zmiany dla obywateli Ukrainy

Z dniem 31 stycznia 2026 r. ZUS wstrzymał wypłaty 800 plus dla osób ze statusem UKR. Aby odzyskać prawo do pieniędzy, muszą one złożyć nowy wniosek (SW-U), spełniając dodatkowe warunki. Nowe wymogi dla uchodźców to aktywność zawodowa. Osoba składająca wniosek musi pracować (umowa o pracę, zlecenie, działalność) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. ZUS sprawdzi to automatycznie w bazie składek. Świadczenie przysługuje tylko na dzieci (od 6. roku życia), które uczęszczają do polskiej szkoły lub przedszkola (zerówki). Konieczne jest potwierdzenie legalnego pobytu oraz posiadanie numeru PESEL przez opiekuna i dziecko. Z obowiązku pracy zwolnieni są jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby wnioskujące na dzieci posiadające polskie obywatelstwo.

Zmiany dla innych obcokrajowców

Od 1 czerwca 2026 roku restrykcyjne zasady dotyczące aktywności zawodowej obejmą także innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy mieszkają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski oraz obywateli Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.