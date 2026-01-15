Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżkę opłat za abonament radiowo-telewizyjny, który obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Wzrost stawek objął miliony Polaków posiadających zarejestrowane odbiorniki.
Choć mówi się o likwidacji abonamentu, KRRiT podniosła stawki na 2026 rok. Abonament pozostaje obowiązkową opłatą, którą wnoszą osoby fizyczne i firmy posiadające działające odbiorniki.
Jednak, jak czytamy w serwisie gazetaprawna.pl, dla setek tysięcy osób rachunek może wynieść dokładnie 0 zł. A to za sprawą automatycznego wzrostu progu dochodowego, który daje zwolnienia. Dla wielu seniorów to nawet 366 zł oszczędności rocznie, pod warunkiem że dopełnią formalności - wskazał serwis.
Oto stawki miesięczne:
- Radio: Opłata wzrośnie do 9,50 zł (wzrost o 80 gr).
- Telewizor (lub zestaw TV + radio): Opłata skoczy do 30,50 zł (wzrost o 3,20 zł).
W przypadku jednorazowej płatności z góry za cały rok, właściciele mogą skorzystać ze zniżki 10 proc.:
- Radio: Roczna opłata wyniesie 102,60 zł.
- TV/Zestaw: Roczna opłata wyniesie 329,40 zł.
Emeryci po 60. roku życia a abonament RTV
Zwolnienie przysługuje osobom, które:
- ukończyły 60 lat,
- mają prawo do emerytury,
- pobierają emeryturę nie wyższą niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
Próg w 2026 roku wynosi ok. 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie.
Zwolnienie z abonamentu RTV przy świadczeniach rodzinnych
Jak wskazuje serwis, zwolnienie przysługuje osobom, których dochód wynosi:
- do 674 zł na osobę w rodzinie,
- do 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.
Opłatę należy wnieść z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Można to zrobić we wszystkich placówkach pocztowych, na stronie internetowej Poczty Polskiej lub przez banki. Środki z abonamentu przeznaczane są na realizację misji publicznej przez TVP, Polskie Radio i regionalne spółki radiowe.
Abonament RTV. Kto jeszcze nie musi płacić?
Ustawodawca zwalnia niektóre grupy społeczne z obowiązku uiszczania abonamentu. Osoby te muszą dopełnić formalności na Poczcie Polskiej. Z opłat zwolnione są m.in.:
- Osoby, które ukończyły 75 rok życia.
- Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.
- Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
- Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Osoba uprawniona musi przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z oświadczeniem w urzędzie Poczty Polskiej. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu tych formalności.
