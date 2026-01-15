Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła podwyżkę opłat za abonament radiowo-telewizyjny, który obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Wzrost stawek objął miliony Polaków posiadających zarejestrowane odbiorniki.

Choć mówi się o likwidacji abonamentu, KRRiT podniosła stawki na 2026 rok. Abonament pozostaje obowiązkową opłatą, którą wnoszą osoby fizyczne i firmy posiadające działające odbiorniki.

Jednak, jak czytamy w serwisie gazetaprawna.pl, dla setek tysięcy osób rachunek może wynieść dokładnie 0 zł. A to za sprawą automatycznego wzrostu progu dochodowego, który daje zwolnienia. Dla wielu seniorów to nawet 366 zł oszczędności rocznie, pod warunkiem że dopełnią formalności - wskazał serwis.

Oto stawki miesięczne:

Radio : Opłata wzrośnie do 9,50 zł (wzrost o 80 gr).

: Opłata wzrośnie do (wzrost o 80 gr). Telewizor (lub zestaw TV + radio): Opłata skoczy do 30,50 zł (wzrost o 3,20 zł).

W przypadku jednorazowej płatności z góry za cały rok, właściciele mogą skorzystać ze zniżki 10 proc.:

Radio : Roczna opłata wyniesie 102,60 zł .

: Roczna opłata wyniesie . TV/Zestaw: Roczna opłata wyniesie 329,40 zł.

Emeryci po 60. roku życia a abonament RTV

Zwolnienie przysługuje osobom, które:

ukończyły 60 lat,

mają prawo do emerytury,

pobierają emeryturę nie wyższą niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Próg w 2026 roku wynosi ok. 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie.

Zwolnienie z abonamentu RTV przy świadczeniach rodzinnych

Jak wskazuje serwis, zwolnienie przysługuje osobom, których dochód wynosi:

do 674 zł na osobę w rodzinie,

na osobę w rodzinie, do 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.

Opłatę należy wnieść z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Można to zrobić we wszystkich placówkach pocztowych, na stronie internetowej Poczty Polskiej lub przez banki. Środki z abonamentu przeznaczane są na realizację misji publicznej przez TVP, Polskie Radio i regionalne spółki radiowe.

Abonament RTV. Kto jeszcze nie musi płacić?

Ustawodawca zwalnia niektóre grupy społeczne z obowiązku uiszczania abonamentu. Osoby te muszą dopełnić formalności na Poczcie Polskiej. Z opłat zwolnione są m.in.:

Osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej.

Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba uprawniona musi przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z oświadczeniem w urzędzie Poczty Polskiej. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu tych formalności.