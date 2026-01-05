Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Kto może otrzymać 215,84 zł miesięcznie?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane niezależnie od Twoich dochodów. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze z powodu depresji, musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

Masz więcej niż 16 lat i posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a choroba pojawiła się u Ciebie przed ukończeniem 21. roku życia.

Ukończyłeś 75 lat (wtedy zasiłek przysługuje Ci automatycznie z urzędu).

Sama diagnoza depresji to za mało. Organ orzeczniczy musi stwierdzić, że choroba znacząco ogranicza Twoje codzienne funkcjonowanie.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, w których system blokuje wypłatę świadczenia. Nie otrzymasz zasiłku, jeśli:

Pobierasz już dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury.

do renty lub emerytury. Przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny).

Członek Twojej rodziny pobiera na Ciebie podobne świadczenie za granicą.

Zasiłek pielęgnacyjny. Jak złożyć wniosek?

Obecnie najszybszą drogą jest złożenie dokumentów przez internet. Możesz to zrobić w kilku prostych krokach:

Wejdź na portal Emp@tia.

Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wypełnij wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.

Dołącz skany lub zdjęcia dokumentów (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności).

Wyślij dokumenty i czekaj na decyzję.

Zasiłek pielęgnacyjny. Terminy i wypłata pieniędzy

Pieniądze otrzymasz od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli jednak zrobisz to w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia, urząd wypłaci Ci wyrównanie od momentu złożenia dokumentów w zespole ds. orzekania. Urząd rozpatrzy sprawę w ciągu miesiąca (lub dwóch w sprawach skomplikowanych). Pieniądze dostaniesz przelewem na konto, przekazem pocztowym lub wypłatą w kasie urzędu. Świadczenie otrzymasz na tak długo, jak ważne jest Twoje orzeczenie.

Gdzie uzyskać orzeczenie?

Aby starać się o zasiłek, musisz najpierw stanąć przed komisją. Orzeczenie wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pamiętaj, że dokumenty wystawione przez lekarzy orzeczników ZUS lub KRUS są traktowane na równi z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności.