Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Kto może otrzymać 215,84 zł miesięcznie?
Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane niezależnie od Twoich dochodów. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze z powodu depresji, musisz spełnić jeden z poniższych warunków:
- Masz więcej niż 16 lat i posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a choroba pojawiła się u Ciebie przed ukończeniem 21. roku życia.
- Ukończyłeś 75 lat (wtedy zasiłek przysługuje Ci automatycznie z urzędu).
Sama diagnoza depresji to za mało. Organ orzeczniczy musi stwierdzić, że choroba znacząco ogranicza Twoje codzienne funkcjonowanie.
Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy nie przysługuje?
Istnieją sytuacje, w których system blokuje wypłatę świadczenia. Nie otrzymasz zasiłku, jeśli:
- Pobierasz już dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury.
- Przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny).
- Członek Twojej rodziny pobiera na Ciebie podobne świadczenie za granicą.
Zasiłek pielęgnacyjny. Jak złożyć wniosek?
Obecnie najszybszą drogą jest złożenie dokumentów przez internet. Możesz to zrobić w kilku prostych krokach:
- Wejdź na portal Emp@tia.
- Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.
- Wypełnij wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.
- Dołącz skany lub zdjęcia dokumentów (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności).
- Wyślij dokumenty i czekaj na decyzję.
Zasiłek pielęgnacyjny. Terminy i wypłata pieniędzy
Pieniądze otrzymasz od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli jednak zrobisz to w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia, urząd wypłaci Ci wyrównanie od momentu złożenia dokumentów w zespole ds. orzekania. Urząd rozpatrzy sprawę w ciągu miesiąca (lub dwóch w sprawach skomplikowanych). Pieniądze dostaniesz przelewem na konto, przekazem pocztowym lub wypłatą w kasie urzędu. Świadczenie otrzymasz na tak długo, jak ważne jest Twoje orzeczenie.
Gdzie uzyskać orzeczenie?
Aby starać się o zasiłek, musisz najpierw stanąć przed komisją. Orzeczenie wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pamiętaj, że dokumenty wystawione przez lekarzy orzeczników ZUS lub KRUS są traktowane na równi z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności.
