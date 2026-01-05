Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Kto może otrzymać 215,84 zł miesięcznie?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane niezależnie od Twoich dochodów. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze z powodu depresji, musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

Reklama
  • Masz więcej niż 16 lat i posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a choroba pojawiła się u Ciebie przed ukończeniem 21. roku życia.
  • Ukończyłeś 75 lat (wtedy zasiłek przysługuje Ci automatycznie z urzędu).

Sama diagnoza depresji to za mało. Organ orzeczniczy musi stwierdzić, że choroba znacząco ogranicza Twoje codzienne funkcjonowanie.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, w których system blokuje wypłatę świadczenia. Nie otrzymasz zasiłku, jeśli:

  • Pobierasz już dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury.
  • Przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny).
  • Członek Twojej rodziny pobiera na Ciebie podobne świadczenie za granicą.
Kiedy ZUS wypłaci 800 plus w styczniu 2026? Oto harmonogram i dokładne terminy
Kiedy ZUS wypłaci 800 plus w styczniu 2026? Oto harmonogram i dokładne terminy

Zobacz również

Zasiłek pielęgnacyjny. Jak złożyć wniosek?

Obecnie najszybszą drogą jest złożenie dokumentów przez internet. Możesz to zrobić w kilku prostych krokach:

  • Wejdź na portal Emp@tia.
  • Zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.
  • Wypełnij wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.
  • Dołącz skany lub zdjęcia dokumentów (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności).
  • Wyślij dokumenty i czekaj na decyzję.

Zasiłek pielęgnacyjny. Terminy i wypłata pieniędzy

Pieniądze otrzymasz od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli jednak zrobisz to w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia, urząd wypłaci Ci wyrównanie od momentu złożenia dokumentów w zespole ds. orzekania. Urząd rozpatrzy sprawę w ciągu miesiąca (lub dwóch w sprawach skomplikowanych). Pieniądze dostaniesz przelewem na konto, przekazem pocztowym lub wypłatą w kasie urzędu. Świadczenie otrzymasz na tak długo, jak ważne jest Twoje orzeczenie.

Gdzie uzyskać orzeczenie?

Aby starać się o zasiłek, musisz najpierw stanąć przed komisją. Orzeczenie wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pamiętaj, że dokumenty wystawione przez lekarzy orzeczników ZUS lub KRUS są traktowane na równi z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności.