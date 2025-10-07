Zasiłek dla bezrobotnych, to świadczenie pieniężne przysługujące osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), które spełniają określone ustawowo warunki. Świadczenie ma na celu wsparcie finansowe w okresie poszukiwania pracy.

Warunki nabycia prawa do zasiłku w 2025 roku

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa osoba, która zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełnia łącznie następujące kluczowe kryteria:

Rejestracja i brak propozycji pracy : Jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dla tej osoby urząd pracy nie przedstawił propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub innej formy aktywizacji zawodowej.

: Jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dla tej osoby urząd pracy nie przedstawił propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub innej formy aktywizacji zawodowej. Okres zatrudnienia i opłacania składek (tzw. Okres uprawniający): W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni musiała być zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową, od której istniał obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musiała być kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

(tzw. Okres uprawniający): W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni musiała być zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową, od której istniał obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musiała być kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Formy zatrudnienia uwzględniane do 365 dni to m.in.: Umowa o pracę z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym. Okres urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 30 dni nie jest wliczany. Umowa agencyjna lub umowa zlecenia, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca. Działalność gospodarcza lub współpraca przy niej, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Ważne Zasiłek nie przysługuje osobie, która prowadząc działalność gospodarczą, opłacała wyłącznie preferencyjne składki ZUS, ponieważ ich podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Do okresu uprawniającego wlicza się również okresy:

urlopu wychowawczego,

pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,

odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Utrata prawa do zasiłku

Prawo do zasiłku lub status bezrobotnego można stracić w określonych sytuacjach. Najważniejsze z nich to:

Odmowa przyjęcia propozycji : Odmowa, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Utrata statusu bezrobotnego następuje w tym przypadku na okres co najmniej 120 dni.

: Odmowa, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Utrata statusu bezrobotnego następuje w tym przypadku na okres co najmniej 120 dni. Rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika (tzw. "dyscyplinarka"): Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed rejestracją umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika.

(tzw. "dyscyplinarka"): Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed rejestracją umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika : Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed rejestracją stosunek pracy lub służbowy został rozwiązany za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Wyjątkiem jest rozwiązanie z powodu:

: Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed rejestracją stosunek pracy lub służbowy został rozwiązany za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Wyjątkiem jest rozwiązanie z powodu: upadłości lub likwidacji pracodawcy,

zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

zmiany miejsca zamieszkania,

ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę (rozwiązanie bez wypowiedzenia).

Otrzymanie odszkodowania: Pobranie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku

wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2025 r.:

Przez pierwsze 90 dni: 1 721,90 zł brutto (2 066,28 zł brutto dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy);

dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy); Po 90. dniu: 1 352,20 zł brutto (1 622,64 zł brutto dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w 2025

Zasiłek przyznawany jest na okres 180 dni lub 365 dni, w zależności od sytuacji bezrobotnego.

Okres 365 dni (rok) przysługuje m.in. osobom, które:

zamieszkują w powiecie, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. ukończyły 50 lat i posiadają co najmniej 20-letni udokumentowany staż pracy.

i posiadają co najmniej 20-letni udokumentowany staż pracy. samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia (lub do 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego kontynuującego naukę).

w wieku do 18. roku życia (lub do 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego kontynuującego naukę). mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia (lub do 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego kontynuującego naukę), a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku.

kontynuującego naukę), a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności .

. są członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

W pozostałych przypadkach zasiłek przyznawany jest na okres 180 dni.