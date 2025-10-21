ZUS precyzyjnie określa krąg osób, nad którymi ubezpieczony może sprawować opiekę, dzieląc je na grupy wiekowe i stan zdrowia.

Dziecko do lat 8: Opieka przysługuje w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia placówki (żłobka, przedszkola), choroby niani lub dziennego opiekuna, a także porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka/rodzica, który na co dzień sprawuje stałą opiekę.

Dziecko chore do lat 14 lub chore dziecko niepełnosprawne do lat 18.

Dziecko niepełnosprawne do lat 18 : Opieka przysługuje w przypadku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka/rodzica, który stale sprawuje opiekę.

: Opieka przysługuje w przypadku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka/rodzica, który stale sprawuje opiekę. Inny chory członek rodziny: Zasiłek obejmuje małżonka, rodziców, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie opieki.

Zasiłek opiekuńczy. Ile wynosi? Kiedy zostanie przyznany na 14 dni, 30 dni lub 60 dni?

Wysokość zasiłku opiekuńczego jest stała, ale okres jego pobierania zależy od osoby, która wymaga opieki. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta to przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Przy przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w 2025 roku wynoszącym około 8000 zł brutto, zasiłek opiekuńczy wyniesie około 6400 zł miesięcznie. To oznacza, że za jeden dzień opieki można otrzymać średnio około 180–190 zł dziennie "na rękę". Zasiłek przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. 14 dni przysługuje, jeśli opieka dotyczy innego chorego członka rodziny lub dziecka powyżej 14 lat. 30 dni dotyczy opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 14-18 lat. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (do 8 tygodni) nie wlicza się do limitu 60 dni, jeśli matka dziecka po porodzie wymaga opieki szpitalnej.

Kiedy dostaniesz zasiłek opiekuńczy?

ZUS stosuje zasadę wyłączności, wypłacając zasiłek tylko wtedy, gdy faktycznie nie ma innej osoby, która mogłaby się zająć chorym. Zasiłek przysługuje tylko w przypadku, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zająć się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku chorego dziecka do lat 2.

Świadczenie nie przysługuje m.in. za okres: urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, a także w okresie, w którym ubezpieczony ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych.

Zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zasiłek, ubezpieczony musi złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS lub pracodawcy. Wnioskodawca musi uzyskać zaświadczenie lekarskie oraz złożyć wniosek (np. Z-15A dla opieki nad dzieckiem, Z-15B dla opieki nad innym członkiem rodziny). Wniosek można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub bezpośrednio u swojego pracodawcy.